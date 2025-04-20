Restauració a l’altura de Lleida
Menjar bé s’ha convertit en una de les claus del lleure i el turisme en ple segle XXI i la gastronomia de Lleida ja es troba ara a l’altura de l’exigència del client. Fa tot just uns trenta anys, quan el turisme de Lleida començava a fer-se un lloc en revistes i operadors d’arreu del món, hi havia una assignatura pendent a la qual a poc a poc l’hostaleria ha anat prestant atenció, la gastronomia. El Pirineu, per exemple, comptava amb tres o quatre hotels històrics de referència però poca cosa més. Ara, només hem d’observar la dotzena de restaurants de Lleida recomanats a la Guia Michelin d’aquest any, més de la meitat són entre Aran i la Ribagorça, i el Pallars té l’única cuina amb estrella Michelin de la muntanya de Lleida i les altres dos són al pla. Així, reservar taula aquest llarg pont de Setmana Santa ha estat una comesa difícil i bona part dels restaurants, especialment del Pirineu, han superat el 80% de l’ocupació mitjana, amb pics del 100% divendres, dissabte i diumenge. L’increment de la demanda, la millora de l’oferta en els primers mesos de l’any que Catalunya exerceix de territori mundial de la gastronomia i un públic potencial en creixement amb una previsió de tancament del mes amb més de 100.000 turistes allotjats en hotels, apartaments, cases rurals i càmpings, i 180.000 més en segones residències, pisos turístics i excursionistes de dia; expliquen el gairebé ple, també, dels restaurants. El sector de la restauració fa tres lustres que creix a Lleida en qualitat i estabilitzat pel que fa a nombre d’establiments. Les dades del Directori Central d’Empreses que publica l’INE assenyalen que el 2024 operaven a Lleida 3.372 locals de “serveis de menjars i begudes”, dels quals 2.600 tenien plantilla. No ha estat aquesta una Setmana Santa òptima perquè en els dies àlgids amenaçava mal temps, pronòstic que s’ha complert, però el balanç total de la campanya d’hivern es pot considerar acceptable perquè la neu s’ha mantingut fins a última hora i fins i tot ha permès compaginar l’esquí amb el turisme actiu, cada dia amb més adeptes i oferta.
Tipus d’interès
El Banc Central Europeu (BCE) ha retallat els tipus d’interès en 0,25 punts percentuals, fins al 2,25%. És la setena retallada des del mes de juny del 2024 i situa així la taxa de facilitat de dipòsit en el 2,25%, la d’operacions principals de refinançament en el 2,40% i el préstec, en el 2,65%. És evident que la crisi aranzelària no comportarà res de bo a l’economia i que molts sectors patiran, però rebaixar el preu dels diners per a les economies mitjanes i els ciutadans corrents que tenen hipoteques o requereixen liquiditat sempre és una bona notícia.