Els últims ‘treballs’ del papa Francesc
El papa Francesc descansa des d’ahir al migdia ja a la basílica de Santa Maria Major de Roma, on estan inhumats uns altres set pontífexs, després que el fèretre fos enterrat en aquest temple, com era el seu desig, en una cerimònia privada que va comptar amb la presència de cardenals i bisbes, acompanyats dels portadors del fèretre i alguns religiosos. Abans d’entrar a l’església, com els va demanar ell mateix, un grup d’unes 40 persones, compost per pobres, presos, transsexuals, sensesostre i migrants, esperava, amb una rosa blanca a la mà, el taüt a l’escalinata d’accés a la Basílica Papal. Així es posava fi a una jornada que va encetar amb el funeral a la plaça de Sant Pere, que va ser seguit allà i pels carrers romans per unes 400.000 persones, entre les quals una cinquantena llarga de caps d’Estat i més de 150 delegacions internacionals de tot el món. Aquesta cimera política, com si es tractés de l’últim desig del papa Francesc per aconseguir pacificar punts calents del planeta, va propiciar una trobada al més alt nivell entre el president nord-americà, Donald Trump, i el seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, d’un to molt diferent del sorprenent i dur xoc que es va produir entre ambdós el passat mes de març a la Casa Blanca.
I és que, després de diverses setmanes de bones paraules cap a Vladímir Putin en les quals va evitar condemnar les últimes matances de civils provocades per Rússia, el president Trump va amenaçar el Kremlin amb sancions després del seu encontre amb Zelenski, una reunió d’alta càrrega simbòlica que les dos parts van valorar positivament. «Putin no tenia cap raó per disparar míssils contra zones civils, ciutats i pobles els últims dies. Em fa pensar que potser ell no vol parar la guerra (...) i ha de ser tractat de manera diferent, a través de la “banca” o “sancions secundàries”? Massa gent està morint!!!», va escriure Trump a la seua xarxa social, Truth Social. Per la seua part, el seu homòleg ucraïnès va definir el cara a cara de tot just 15 minuts com “una bona reunió. Hem parlat molt. Esperem resultats en tot el que hem tractat. Protegir les vides de la nostra gent. Un alto el foc complet i incondicional. Una pau sòlida i duradora que eviti una altra guerra. Una reunió molt simbòlica que té potencial de resultar històrica, si s’aconsegueixen resultats conjunts. Gràcies”.
Ara cal saber si el dirigent rus prendrà bon compte d’aquestes paraules. Si fos així, quedaria clar que el papa Francesc, que va encunyar l’alarmant concepte de “Tercera Guerra Mundial a trossos” referint-se als conflictes bèl·lics que fuetegen diferents zones del planeta, hauria fet un últim esforç per aconseguir l’objectiu de posar fi a una barbàrie que es va iniciar fa ja més de tres anys.