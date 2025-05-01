Seguim a les fosques a nivell informatiu
L’apagada massiva del 28 d’abril, de la qual ja es coneix l’origen (una caiguda energètica d’una central fotovoltaica d’Extremadura) però no les causes, ha estat un esdeveniment històric per a Espanya i Portugal. Durant les primeres hores no va ser fàcil que la informació arribés a la ciutadania pels problemes de connexió en uns temps en què tot està electrificat. No obstant, al cap de només un parell de dies, l’incident ha omplert els mitjans i xarxes socials de termes nous i experts. Quan l’electricitat es va tallar de sobte dilluns a les 12.33 hores exactament, ningú no va pensar primer en una suspensió generalitzada. Tothom va apuntar a un problema domèstic o de l’empresa de treball. Fins i tot potser del barri o del municipi. Però la interconnectivitat, la poca que quedava en aquells moments, va permetre ampliar la perspectiva: estava passant el mateix a tot l’Estat, a tota la Península i a França es va registrar també una breu apagada de tot just uns minuts, segons l’operador francès RTE, la qual cosa va provocar que de forma automàtica el país gal s’aïllés de la xarxa ibèrica per no patir també una fosa d’electricitat. A partir de llavors, Red Eléctrica, l’empresa participada per l’Estat que té l’exclusivitat d’emmagatzemament i distribució de tota l’alta tensió a l’Estat, va començar a injectar energia des de diversos punts, França i el Marroc inclosos, per restablir el subministrament. No es podia fer amb la mateixa rapidesa que s’havia tallat per por que alguna subestació fallés. Per tant, es va fer per fases i en un màxim de 12 hores el subministrament es va restablir. A partir d’allà, i per falta de transparència o ignorància del Govern central i de Red Eléctrica, es van desencadenar tota mena d’hipòtesis, des de l’atac cibernètic fins a la cobdícia d’algunes operadores que voldrien perjudicar o beneficiar certes energies alternatives, des de les verdes fins a les centrals nuclears. A dia d’avui doncs, la comunitat d’experts qualificats està d’acord que l’origen rau en dos petites centrals fotovoltaiques del sud-oest espanyol, però en cap cas origen no és sinònim de causa, perquè també tots ells coincideixen que la xarxa ibèrica és moderna, suficient i tecnològicament robusta. Per tant, una cosa estranya o sistèmica ha passat i som al mateix lloc que el primer dia, sabem què va passar i on es va originar però no el perquè. Pel que fa a la comunicació a la ciutadania està clar que el Govern central va tardar sis hores a informar i que la seua compareixença per tranquil·litzar la població hauria hagut de ser immediata i no posterior a la de Red Eléctrica. Quant a la Generalitat, es va limitar a repetir el que prèviament deia l’administració central sense pautes ni informació pròpia i cada ajuntament va actuar segons les seues necessitats i aptituds. En resum, continuem sense saber el detonant de l’apagada per evitar que es repeteixi i depurar responsabilitats.