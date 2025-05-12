Una professionalització necessària
El Pla Estratègic dels Bombers de la Generalitat 2025-2030 preveu que en cinc anys totes les capitals de les comarques lleidatanes tinguin un parc de Bombers professionalitzat. Sens dubte, una bona notícia, especialment per a les Borges Blanques, ja que les Garrigues és l’únic territori de Ponent i el Pirineu sense aquest servei. També es crearà un nou parc format per bombers funcionaris al Mig Segre, entre Balaguer i la Seu d’Urgell. D’aquesta forma canviarà el mapa de la gestió de les emergències, especialment en la prevenció i l’extinció d’incendis forestals. La vasta extensió territorial de la demarcació, combinada amb una baixa densitat de població i una abundant massa forestal, complica la cobertura efectiva de tot el territori, de manera que, tradicionalment, els parcs de bombers voluntaris han estat la columna vertebral de la resposta davant d’incendis, cada vegada més habituals i més virulents pel canvi climàtic. Els nous parcs de les Garrigues i el Mig Segre reforçaran la capacitat de resposta davant dels denominats focs de sisena generació, caracteritzats pel seu comportament extrem i impredictible. Sense que hàgim de remuntar-nos molt enrere en el temps, els incendis forestals de la Ribera d’Ebre el 2019, de Baldomar el 2022 i de Tudela de Segre l’any passat evidencien que la prevenció és clau.
Però la professionalització del cos no ha d’eclipsar la importància dels parcs de bombers voluntaris. El de Seròs cobreix l’àrea del Baix Segre des de fa trenta anys en unes condicions lamentables i, malgrat que és cert que l’any passat ja es va adjudicar el projecte per 1,9 milions d’euros, encara no han començat les obres. Una estratègia integral que combini recursos professionals i voluntaris, adequadament equipats i coordinats, és essencial per enfrontar els desafiaments actuals i futurs en la protecció del nostre territori. Si ahir dèiem que la nova presó de Lleida ha de ser una prioritat política, avui posem l’accent en la necessitat que aquests futurs parcs de Bombers siguin més que un projecte i es converteixin en realitat.
Una derrota amb gust de mel
L’Hiopos Lleida va perdre ahir clarament davant del Barça (98-72), però el Palau Blaugrana va ser una festa bordeus, i no només pels centenars d’aficionats lleidatans desplaçats a Barcelona. La derrota del Corunya assegurava matemàticament als lleidatans seguir una temporada més a l’ACB. Amb el futbol en hores baixes, el bàsquet i l’hoquei es reivindiquen des de la màxima categoria i guanyen adeptes cada setmana. No cal més que felicitar els de Gerard Encuentra per una gran temporada i l’afició per la seua fidelitat de ferro.