Decisions lliures en pobles ben informats
El papa Lleó XIV va demanar ahir l’alliberament dels periodistes empresonats i va instar a “salvaguardar el preuat bé de la llibertat d’expressió i de premsa”, durant una audiència amb els mitjans de comunicació que van informar del conclave en el qual va ser elegit pontífex. Davant de diversos milers de periodistes reunits a l’aula Pau VI, en la que va ser la primera audiència del seu pontificat, el primer papa nord-americà va voler “reiterar la solidaritat de l’Església amb els periodistes empresonats per buscar i informar la veritat”. “L’Església reconeix en aquests testimonis la valentia dels qui defensen la dignitat, la justícia i el dret dels pobles a ser informats, perquè només els pobles informats poden prendre decisions lliures”, va afirmar Robert Francis Prevost en el seu missatge. I va afegir: “El sofriment d’aquests periodistes interpel·la la consciència de les nacions i de la comunitat internacional i fa una crida perquè tots plegats salvaguardem el preuat bé de la llibertat d’expressió i de premsa.” El papa, de 69 anys, va iniciar el seu missatge amb les paraules: “Benaventurats els qui treballen per la pau” per demanar als informadors “una comunicació diferent, que no es vesteixi de paraules agressives, no abraci el model de la competició i que no se separi mai de la recerca de la veritat. La pau comença amb cadascun de nosaltres: des de la manera com mirem els altres, escoltem els altres, parlem dels altres; i en aquest sentit, la manera com ens comuniquem és de fonamental importància, hem de dir no a la guerra de paraules i imatges, hem de rebutjar el paradigma de la guerra”, va afegir Lleó XIV. Sàvies paraules, no només per als mitjans sinó per a tots aquells que exerceixen algun tipus de lideratge en qualsevol sector de la nostra societat i la ciutadania en general. Fan bé l’Església i el nou pontífex de posar-se del costat dels que pateixen injustícies, que de fet és el que correspon als qui parlen en el nom de Déu, però com que en diverses èpoques de la història ho van fer en va, les seues paraules resulten esperançadores davant les moltes assignatures pendents que té Lleó XIV.
Bons i mals colons
A l’altre extrem del sentit comú, del seny i l’humanisme i el respecte als drets humans més elementals trobem l’alcalde de Gimenells i el Pla de la Font, Dante Pérez, que va publicar en la salutació del programa de la festa major una diferenciació entre dos tipus de colons: els “agraris naturals, nacionals, autòctons, bons, com els primers pobladors de Gimenells, espanyols tots”, i els “colons aliens, invasors, parasítics, alienígenes, fills d’una gossa sarnosa”. Les seues paraules es desqualifiquen soles.