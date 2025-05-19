El comerç de proximitat, en hores baixes
Establiments dels anomenats “de tota la vida” estan tancant de forma gradual als principals barris de Lleida, així com en nombrosos municipis de la demarcació. La falta de relleu generacional, la competència de les grans cadenes, l’elevat preu dels lloguers i les compres online en són les causes, segons els comerciants que exposaven les seues inquietuds en un reportatge que publicàvem ahir sobre això. I és molt difícil posar solució a aquestes causes perquè estan intrínsecament relacionades amb l’evolució de la societat i els avenços tecnològics que es van imposant i que ens canvien les vides a passos gegantescos. Alguns propietaris reclamen més implicació de les administracions, mentre que d’altres assumeixen que s’han de modernitzar per adaptar-se als temps que corren. Sigui com sigui, el comerç de quilòmetre zero té l’encant de la proximitat, així com la confiança que existeix entre client i venedor, i és una pena veure com a poc a poc s’imposa la fredor i impersonalitat de les interaccions via telemàtica. Als pobles, les solucions passen pels ajuntaments que, davant del tancament de comerços, n’assumeixen la gestió per assegurar el servei bàsic als seus veïns, o bé per trobar persones d’altres municipis que vulguin agafar el relleu d’aquest tipus de negocis, com ha passat al Soleràs.
Una altra iniciativa interessant ha sorgit recentment gràcies a l’agrupació de micropobles del Segrià, que reuneix nou municipis de menys de 500 habitants (Alcanó, Almatret, Aspa, Llardecans, Montoliu de Lleida, Sarroca de Lleida, Sunyer, Torre-serona i Torrebesses). Aquesta entitat ha impulsat una plataforma de comerç en línia perquè els clients de les botigues d’aquests municipis puguin comprar productes d’altres poblacions i dels diferents establiments. D’aquesta manera, volen reforçar el comerç dels municipis participants i la producció de proximitat. La iniciativa Al poble hi ha de tot compta amb una quinzena de productors i dotze botigues. La compra es fa a través d’unes pantalles tàctils que es van instal·lar als comerços o en línia, i entre els múltiples productes que es poden adquirir a la plataforma hi ha carns, formatges, fruita seca, oli o cervesa, entre molts d’altres. Aquest és un clar exemple de com de necessari és adaptar-se als nous temps i és una eina més, i de fort calat, per arrelar la població als seus municipis. No ens cansarem de reclamar que, per lluitar contra el despoblament, és necessari dotar tots els municipis dels serveis que calen per garantir el dia a dia i el treball dels veïns. I això passa per disposar d’una bona connexió a internet, per tenir comunicacions viàries correctes però també per poder comprar a prop de casa el pa del dia.