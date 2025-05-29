El malestar emocional dels universitaris
Quatre de cada cinc estudiants de la Universitat de Lleida (UdL) manifesten patir burnout (la síndrome d’estar cremats), la meitat mostren símptomes de depressió i un de cada 10 ha tingut idees suïcides. Són algunes de les conclusions més cridaneres d’una enquesta feta fa dos anys a 1.234 universitaris, els resultats de la qual van ser presentats ahir juntament amb els d’altres sondejos fets a 296 professors i 172 membres del personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS). Com van indicar els professors que s’han encarregat de processar les dades, Montserrat Rué i Carles Forné, el malestar emocional ha anat a més des de la pandèmia de la covid i també afecta els altres dos col·lectius, tot i que en menor mesura. Així, els docents que se senten “cremats” són la meitat, i els que pateixen símptomes de depressió, un 20%, percentatges que són molt similars entre els membres del PTGAS. Respecte als estudiants, les dades no són excepcionals, ja que els resultats a Catalunya són molt semblants, i fins i tot una mica millors als del conjunt de l’Estat, perquè en aquest cas són un 20% els que han tingut idees suïcides. La UdL ja va posar en marxa fa un temps un servei que vetlla pel benestar emocional dels alumnes, que els autors de l’estudi proposen ara d’ampliar a tot el personal. Rué, que també és vicerectora d’Estudiantat, va precisar que aquest programa ofereix suport als joves que tenen problemes en aquest àmbit, però el tractament no està a les seues mans sinó en les del sistema sanitari. I tenint en compte que l’atenció en matèria de salut mental cada vegada està més sol·licitada, els afectats poden trobar-se amb una llarga llista d’espera al sistema públic, la qual cosa provoca que els que s’ho poden permetre optin per recórrer a la privada. Més enllà d’aquesta qüestió, crida l’atenció que hi hagi aquest gran malestar emocional entre un col·lectiu que en teoria és privilegiat dins del conjunt dels joves, ja que ha tingut accés a la formació de més nivell. Segur que hi ha moltes causes, però les famílies i la societat en general hauríem de reflexionar sobre l’educació que donem als nostres fills a casa i a l’escola, perquè està clar que alguna cosa falla.
Massacre injustificable
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va manifestar ahir que la crisi humanitària a Gaza és “intolerable”, el mateix dia que el Govern espanyol va instar la Unió Europea a imposar sancions a Israel. Sense entrar a debatre responsabilitats sobre l’origen de l’actual conflicte bèl·lic, cada vegada es fa més patent que l’Exèrcit hebreu ha creuat totes les línies roges del dret internacional, per molt que Hamas sigui una organització terrorista.