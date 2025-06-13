Drets Socials, a l’ull de l’huracà
La conselleria de Drets Socials torna a estar a l’ull de l’huracà després que la Sindicatura de Comptes hagi conclòs que entre 2016 i 2024 hi va haver pagaments indeguts de prestacions socials per valor de 167,5 milions. Aquest informe arriba només setmanes després que el Govern decidís reformar a fons la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (Dgaia) arran que transcendís que una menor de 12 anys que estava sota la seua tutela havia estat violada per una xarxa de pederastes entre 2020 i 2021. Tot això quan fa un any un altre informe de la Sindicatura va detectar irregularitats per import d’uns 100 milions en els contractes a entitats que gestionen centres de menors entre 2016 i 2020. L’actual consellera, Mònica Martínez Bravo, va atribuir els pagaments indeguts de prestacions a la “falta d’eines digitals” i de personal per gestionar-los de forma adequada, negant que hi hagués malversació. Però si hi havia dèficit de personal i mitjans, els que van ser responsables del departament havien d’haver adoptat les mesures per disposar-ne i garantir una bona gestió. No hi ha dubte que 167 milions per una part i 100 per l’altra són molts diners per mirar cap a un altre costat i dir que a partir d’ara tot es farà millor. Caldria obrir una investigació per depurar responsabilitats, llevat que algú estigui en condicions de demostrar que els informes de l’organisme encarregat de fiscalitzar els comptes públics a Catalunya no reflecteixen la realitat dels d’aquesta conselleria.
Més problemes per a Sánchez
Santos Cerdán, secretari d’Organització del PSOE i fidel escuder de Pedro Sánchez des que aquest va assumir el lideratge del PSOE per primera vegada el 2014, s’ha vist obligat a presentar la dimissió com a diputat i deixar els seus càrrecs al partit després que un informe de l’UCO l’impliqui en el cobrament de comissions per obres públiques a la trama de José Luis Ábalos i Koldo García, així com en la presumpta manipulació de les primàries del partit el 2014 en favor de Sánchez. El president del Govern ha demostrat la seua resiliència, però això de Cerdán, persona clau en la negociació amb Junts que va possibilitar la seua investidura, és un cop encara més dur que el que va suposar la caiguda en desgràcia d’Ábalos. Poc després que presentés la seua renúncia, Sánchez va comparèixer i va demanar perdó a la ciutadania, va afirmar que el partit i ell mateix mai no haurien hagut de confiar en Cerdán i va anunciar una auditoria externa dels comptes del PSOE. També va ratificar que no convocarà eleccions i que la legislatura no acabarà fins a l’any 2027, però el cert és que el camí per a això cada vegada és més complicat.