Algú ha de parar aquest home
Algú ha de parar un president dels Estats Units que dijous passat va perdre els papers (literalment, li van caure a terra) en la reunió del G-7, els hi va recollir Keir Starmer (va veure que eren folis en blanc) i els hi va tornar, els va agafar, va dir que se n’anava a meditar durant dos setmanes si atacava l’Iran i en 48 hores, ahir a la matinada, va declarar la guerra al país persa. Algú ha de parar Donald Trump, però qui? No ho sabem, però no es pot viure contínuament en aquesta incertesa planetària. Per traduir això en termes de Lleida, en la nostra edició d’ahir informàvem de l’increment de preus als fertilitzants i els fitosanitaris que comporten els atacs creuats de l’Iran i Israel dels últims dies. El comerç de Lleida amb l’Iran és poc (7,6 milions en exportacions el 2024), però l’efecte de la declaració de guerra de Trump a l’Iran (The New York Times parlava ahir de declaració de guerra i no d’atacs aïllats com els va qualificar Trump per eludir el control del Congrés i el Senat, encara que aquest home no necessita res per eludir aquest i qualsevol altre control democràtic) pot ser demolidor en el preu del petroli i els fertilitzants.
Tot plegat en un moment en què la crisi del Pròxim Orient i sobretot la posició de Sánchez amb Israel tancaran presumiblement el mercat per a la pera blanquilla de Lleida, cosa que pot fer mal a algunes empreses. Els atacs d’ahir van bloquejar 7 plantes iranianes d’urea, el 40 per cent de la producció mundial, a dos mesos de sembrar i adobar cereal a Ponent. Totes aquestes conseqüències, les poques que són previsibles, depenen d’un home que en 6 mesos ha canviat les regles del joc que regien les relacions de les democràcies des del final de la Segona Guerra Mundial. Amb Trump, per primera vegada a Occident en els últims 80 anys, no existeix la moral. Li importen un rave, els febles. Només li interessa la força. Això és tornar als totalitarismes estalinista i nazi, contra els quals es va revelar i que va vèncer l’Europa aliada. Aquells totalitarismes es basaven en la dictadura de l’Estat; els d’avui es basen en el contrari, l’eliminació de l’Estat per entregar tot el poder a grans oligarques ultrarics. Es tracta d’una mutació, com si fos un virus, però el resultat és el mateix: el menyspreu de la dignitat humana per part de Trump i la resta de líders d’ultradreta que envaeixen el planeta, i que ara, si la guerra a l’Iran provoca una crisi de refugiats com la que hi va haver amb els sirians el 2015, encara podrien augmentar el seu poder. Amb qualsevol polític pots negociar si respecta un mínim moral, començant per la dignitat del feble i la protecció dels drets humans; amb qui menysprea tot això no hi ha res de què parlar: cal parar-lo. Com? Ni idea, per descomptat, però les persones decents de tota la Terra han de trobar la manera.