Què més pot fer Elisabet Lizaso, alcaldessa de Camarasa, per evitar tragèdies a la Platgeta? Ha contractat 9 persones que fan vigilància i adverteixen els banyistes en aquesta zona, Sant Llorenç de Montgai i el congost de Mu; ha allunyat el trànsit rodat; ha tret la zona de pícnic; ha repartit senyals que adverteixen dels riscos; ha col·locat boies en zones amb remolins... Què més pot fer? Probablement res. És possible que cap ajuntament no hagi fet tant com el de Camarasa per la seguretat en zones de bany internes tenint en compte la seua capacitat financera, però després que aquestes mesures contribuïssin que no es registressin tragèdies durant diversos anys, el 2024 hi va haver una mort i ahir es van recuperar els cadàvers de dos joves que es va endur el corrent dilluns quan es banyaven sobre dos quarts de nou del vespre, en una hora en què les 9 persones contractades ja no treballaven perquè no poden fer-ho tot el dia. Lizaso no pot fer res més, però el que fa és admirable. Què més pot fer per evitar tragèdies a la carretera Eli Capdevila, la veïna de les Borges que el 2016 va perdre una filla que es va creuar a l’N-240 amb un malànima que va fer un avançament il·legal? Segur que amb la seua admirable participació en la campanya del Servei Català de Trànsit contribuirà que algun conductor no cometi una infracció que sense aquesta campanya potser hauria comès i potser hauria empitjorat més encara les horroroses xifres que acumulem a Lleida en tres setmanes de juliol, amb 9 morts a la carretera, tants com en els 6 mesos anteriors junts, amb sinistres com el d’ahir a Vila-sana o el de dilluns a Balaguer, en el qual una dona de la Pobla de Segur va passar 6 hores dins del cotxe al costat de la seua filla ja probablement morta. Oriol Yuguero explicava ahir en el seu article setmanal en aquest diari que per entrar a Medicina es necessita l’estrafolària nota de 13,3 sobre 14. Per aconseguir aquesta nota cal treure un 9,5 o un 10 en gairebé totes les assignatures, i per aconseguir-ho has de passar-te el batxillerat estudiant pràcticament de forma exclusiva i perdent-te necessàriament bona part del contacte amb la vida i les persones que obre la porta a l’empatia. El servei d’Urgències de l’hospital Arnau de Vilanova ha millorat en els últims temps des que el dirigeix un home que va entrar a Medicina quan es necessitava un 6,7 sobre 10 per accedir a la carrera. En el moment en què aquest home va començar els estudis universitaris feia teatre i era voluntari a Creu Roja. Aquest home es diu Oriol Yuguero Torres i es va doctorar el 2015 amb una tesi que analitza l’empatia i el burnout dels metges i infermeres i la seua relació amb la qualitat assistencial. El món és millor perquè existeixen dones bones i homes bons com Lizaso, Capdevila i Yuguero que ens regalen la seua humanitat.