Una mort per un cop de calor que era evitable
L’informe preliminar de l’autòpsia del temporer veí de Lleida que dilluns va morir mentre collia fruita a Alcarràs indica que va patir un cop de calor. El tràgic succés va tenir lloc a primera hora de la tarda un dia en què les màximes van superar els 41 graus. A partir d’aquí, caldrà esperar que la investigació dels Mossos d’Esquadra determini si hi ha algun tipus de responsabilitat. Està clar que no es pot treballar a la intempèrie al camp quan més altes són les temperatures en plena onada de calor. Ara bé, cal ser prudents i evitar generalitzacions injustes, perquè la gran majoria dels agricultors i empreses del sector van implantar fa dies una jornada intensiva només de matí. Aquesta mort constata les conseqüències que té el canvi climàtic en diversos àmbits. Per molt que ho diguin els negacionistes, no sempre ha fet la calor que suportem de forma cada vegada més habitual en l’actualitat, ni tampoc és normal la freqüència amb què es repeteixen els fenòmens meteorològics extrems. En aquest sentit, una altra prova que els desmenteix és que la calamarsada caiguda dimarts en part del Segrià és ni més ni menys que la dissetena en el que va d’any a les comarques de Ponent, després que la primera, la que va afectar més hectàrees, es registrés a l’abril, molt abans del que solia ser habitual.
El mes passat també vam poder comprovar de primera mà un altre dels efectes d’aquesta nova realitat, amb el devastador incendi originat a la Segarra, que va avançar a una velocitat mai vista i que va segar dos vides a Oliola, a la Noguera. El canvi climàtic té conseqüències que ens obligaran a introduir canvis en el nostre mode de vida a tots els nivells, també en el laboral. És necessari seguir les recomanacions sanitàries quan hi ha una onada de calor per evitar situacions que posin vides en risc. Més val prevenir que haver de lamentar fets com el que ha tingut lloc a Alcarràs, i cal ser conscients que ens haurem d’acostumar a suportar estius molt calorosos.
Adeu a un gran empresari
La mort de Julio Sorigué ha deixat Lleida sense un dels seus referents a nivell empresarial. La firma que va fundar el 1968, Sorigué S.A.U., s’ha convertit en una de les principals de l’Estat del sector de la construcció. Però la seua tasca també ha estat molt important en el camp cultural i social, amb la creació de la fundació que porta el seu nom, que compta amb una de les més importants col·leccions d’art privat d’Espanya, i amb el centre ocupacional per a discapacitats psíquics. I totes aquestes iniciatives han estat establertes a Lleida i han contribuït al seu desenvolupament.