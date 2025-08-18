Aprendre de la història per no repetir errors
Hi ha una màxima que diu que hem d’aprendre de la història per no repetir els mateixos errors que és ignorada per la majoria dels ciutadans. Si no, no s’entén que les formacions ultres estiguin en ple ascens i fins i tot governin en diversos països europeus quan acaben de complir-se 80 anys del final de la Segona Guerra Mundial desencadenada pel govern nazi alemany, que va comptar amb el suport d’Itàlia i d’altres dictadures feixistes. Només la resistència del Regne Unit i la posterior entrada en el conflicte dels EUA i la Unió Soviètica van evitar que Europa quedés en mans d’un règim supremacista, racista i genocida com el que encapçalava Hitler. No per això cal obviar que l’URSS era una dictadura totalitària en la qual la seua policia secreta va portar als camps de concentració del gulag o directament al mur d’afusellament milions de persones. La mateixa que, tal com revelem avui al nostre diari, va vigilar l’escultor lleidatà Leandre Cristòfol durant la Guerra Civil al ser membre del POUM, la formació d’orientació trotskista perseguida per l’estalinisme, fins al punt de provocar un enfrontament armat intern en el bàndol republicà el maig del 1937 a Barcelona que va escapçar el partit, el líder del qual, Andreu Nin, va ser torturat i assassinat per agents soviètics. Si la vigilància sobre els seus ciutadans i els d’altres països que exercia un dictador paranoic com Stalin causa pànic, podem imaginar-nos del que seria capaç amb els mitjans que existeixen avui dia.
Doncs bé, la figura de Stalin està sent rehabilitada a nivell públic els últims anys a Rússia per Putin, que al seu torn no dubta a esclafar qualsevol conat d’oposició. Mentrestant, a EUA, que en el seu dia va ser el gran estendard de la democràcia, Donald Trump porta a la pràctica la deriva autoritària que va prometre en campanya electoral. Arribats a aquest punt, cal mirar cap enrere i veure què van comportar per al món els totalitarismes del segle XX. Hitler, el pitjor dels dictadors, va arribar al poder a través de les urnes, aprofitant els moments convulsos que vivia la democràcia alemanya en plena crisi econòmica, en el seu cas agreujada per les sancions imposades al país després de la Primera Guerra Mundial. Per moltes dificultats que hi hagi, la història demostra que posar-se en mans de teòrics salvadors de la pàtria és la pitjor de les opcions.
Més val prevenir
El tancament dels accessos al Montsec d’Ares, la serra de Mont-roig i de set espais naturals de Catalunya ha provocat algunes queixes, però cal entendre que en aquesta onada de calor i amb un nivell molt baix d’humitat és millor prevenir que haver de lamentar un gran incendi.