Cal evitar el desaprofitament d’aliments
Rafael Allepuz, professor d’Economia Aplicada de la Universitat de Lleida i director local de Càritas, alertava fa uns dies en declaracions a aquest diari que a la capital hi ha una bossa crònica d’un 25% de població pobra. Mentrestant, moltes empreses i ciutadans continuem malgastant menjar. Per això cal aplaudir la campanya posada en marxa per la Fundació Jericó i el Banc dels Aliments per sensibilitzar sobre la importància d’evitar-ho. Aquesta iniciativa s’emmarca dins de les directrius de la llei estatal de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que va entrar en vigor el mes d’abril passat. Aquesta norma estableix que les empreses que participen en la cadena han de disposar d’un pla per reduir el malbaratament de productes alimentaris, han de cooperar amb l’administració per comptabilitzar els residus, i –excepte si són establiments de venda al públic amb una superfície igual o inferior a 1.300 metres quadrats– han de tenir acords amb entitats d’iniciativa social, bancs d’aliments i altres entitats sense ànim de lucre per donar els excedents. Així mateix, indica que les empreses que venen aliments al consumidor hauran de vetllar per fomentar la comercialització de productes que estan a punt de caducar o comptar amb lineals destinats que no compleixen els estàndards formals (de mida o imatge) que són habituals en diferents articles, com per exemple la fruita, entre altres recomanacions. Aquesta llei marca un camí en el qual cal continuar avançant. D’una banda, perquè les dades sobre el desaprofitament de menjar són alarmants. N’hi ha prou d’assenyalar que, segons la FAO, un 30% dels aliments produïts arreu del món acaben a les escombraries, i que només a Espanya el 2022 més de 7.700 milions de quilos de menjar van tenir aquest final. De l’altra, perquè si, en lloc de tirar-se, aquests aliments acaben en mans d’entitats socials, poden servir per atendre les necessitats de moltes famílies sense recursos. En aquest sentit, són il·lustratives les xifres facilitades dimecres per Fundació Jericó i el Banc dels Aliments, ja que l’any passat van servir al seu menjador social un total de 30.872 menús a partir d’uns 100.000 quilos de productes recuperats, part dels quals es van entregar setmanalment a unes 200 famílies perquè els cuinessin a casa seua. Igual que les empreses han de fer el que sigui possible per evitar el malbaratament alimentari, els ciutadans corrents ens hem de conscienciar que cal ajustar el menjar que comprem al que realment necessitem, perquè després no s’hagi de tirar, i que si veiem que hi ha articles que ens sobraran, tenim l’alternativa d’entregar-los a entitats socials. A més, no està de més recordar que consumir aliments de proximitat i de temporada és el millor per a l’economia local i per al medi ambient.