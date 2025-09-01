Mozart i Georgie Dann
No només citem Mozart perquè la seua música va acompanyar ahir la Doble Escorreguda del Mascle Cabró al costat de la Reina de la Nit a l’Aquelarre, que també. Bravo! Quina creativitat, la dels organitzadors de la gran festa de les bruixes de Cervera, que van convertir l’espectacle en una recreació de La flauta màgica! Quin atreviment! Tan atrevit com portar el geni de Salzburg a aquest espai per parlar dels vint anys de la catàstrofe del Katrina. Donald Trump, aquest negacionista, aquest ésser brutal, ha recordat l’efemèride de la catàstrofe que va devastar Nova Orleans reduint a mínims el pressupost de l’agència federal d’emergències, prescindint de bona part del seu personal, anunciant l’eliminació d’aquest organisme i fent fora els funcionaris que han deplorat aquestes mesures. Quina delicadesa. I que vergonyosa l’actitud de la majoria de líders europeus que aquest mes d’agost van acceptar ser fotografiats al despatx d’aquest home a la Casa Blanca, com si fossin aplicats alumnes que escolten la lliçó del professor amb servil adulació i vergonyant beneiteria.
No oblidem que parlem d’un governant que en tot just uns mesos del seu segon mandat s’ha carregat les regles del joc que han estat vigents a les democràcies occidentals des del final de la Segona Guerra Mundial, basades en la Declaració Universal dels Drets Humans, i ha implantat una forma d’autoritarisme que només es distingeix del feixisme tradicional en el fet que aquest donava molt poder a l’Estat i el de Trump l’hi pren per donar-lo a oligarquies ultrariques, en els dos casos en contra de la llibertat individual. Dol que aquest home hagi reaccionat una vegada més de forma troglodítica fins i tot davant de la commemoració de la tragèdia que va destruir la mítica terra que va bressar el jazz i el llegendari Satchmo. Comparar Sachtmo amb el president dels Estats Units és equiparar Mozart amb Georgie Dann.
Insultar els avis
En aquesta terra no som antisemites. Al contrari. Estem orgullosos dels nostres orígens conversos, estimem Juan de la Cruz, devem molt a l’herència criptojueva i ens commouen La llista de Schindler i la música de Messiaen als camps nazis, però deplorem que els governants d’Israel, l’únic estat jueu del món, avalats pel 80% d’habitants, protagonitzin una massacre a Gaza que és un insult als seus avis, amb milers de nens i 238 periodistes assassinats que seran recordats avui en un minut de silenci. Els amics del poble jueu, entre els quals sempre ens hem comptat, exigim el cessament d’unes matances que ja formen part de la història de la infàmia.