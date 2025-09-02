Una reunió que pot marcar el curs polític
El nou curs polític arranca amb poques perspectives de canvi a nivell espanyol. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va rebutjar ja d’entrada diumenge la proposta de pacte d’estat sobre el canvi climàtic que va llançar fa uns dies el president del Govern central, Pedro Sánchez. Precisament, aquest va presentar ahir públicament les grans línies d’aquesta proposta, que avui serà aprovada pel Consell de Ministres. Entre altres iniciatives, planteja la creació d’una Agència Estatal de Protecció Civil; el desplegament d’una estratègia de resiliència hidràulica; l’adaptació de la legislació i el territori a unes temperatures més severes; la creació, des de l’àmbit públic, d’una xarxa de refugis climàtics; el reconeixement i potenciació del paper del món rural; i la instauració d’una cultura cívica de prevenció davant d’emergències. Es tracta de punts que a priori no haurien de presentar grans problemes per ser assumits pels populars. Tanmateix, Feijóo va ratificar la seua negativa i va deixar clar que el seu únic objectiu per als propers mesos és aconseguir que Sánchez convoqui com més aviat millor unes eleccions anticipades. Està en el seu dret, però una cosa no hauria de ser un impediment per a l’altra, perquè després del que s’ha viscut aquest estiu, una de les prioritats de totes les formacions hauria de ser acordar mesures de millora de la gestió dels boscos i del medi rural per prevenir aquests devastadors focs, actuacions que s’haurien de mantenir amb independència de qui ostenti el poder executiu. És evident que les possibilitats d’acords puntuals entre PSOE i PP són gairebé nul·les, com també és molt difícil que els socialistes aconsegueixin reeditar la precària suma parlamentària que va permetre investir president Sánchez per aprovar uns nous Pressupostos Generals de l’Estat, fet que Feijóo va aprofitar ahir com a argument per reclamar el final de la legislatura si cal anar a una segona pròrroga dels comptes. L’única sorpresa de l’inici de curs és la reunió avui a Brussel·les entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l’expresident Carles Puigdemont. Se celebra a la capital belga perquè les traves posades pel poder judicial han impedit d’aplicar la llei d’amnistia que va ser aprovada pel Congrés i que havia de permetre el retorn a Catalunya del segon. Illa va destacar que la trobada té lloc a iniciativa seua i que amb això vol enviar un missatge de diàleg. A l’espera de veure si hi ha algun resultat concret, d’entrada la seua importància sembla més gran en clau estatal que de Catalunya. El Govern central necessita sí o sí el suport de Junts al Congrés per tirar endavant els Pressupostos, mentre que els de Catalunya depenen bàsicament d’ERC i els comuns, perquè ningú no espera que els exconvergents, que són el principal grup de l’oposició, es posin de perfil per facilitar que el Govern català tingui nous comptes.