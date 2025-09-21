A Espanya els jutges no fan política
Els jutges han decidit portar a judici el fiscal general de l’Estat per la suposada filtració d’un correu malgrat que no existeix cap prova que això hagi passat. Només s’ha pogut acreditar que Álvaro García Ortiz és una de les desenes de persones que van tenir accés a aquest correu abans de la filtració, però tot i així l’han portat al banc dels acusats. L’han imputat malgrat que fins a mitja dotzena de periodistes han declarat en seu judicial que van tenir coneixement del correu abans que la Fiscalia ho fes públic. El porten a judici després d’ordenar en la instrucció actuacions desproporcionades com l’escorcoll del seu despatx i l’anàlisi dels seus correus i whatsapps durant molts anys, unes mesures que s’acostumen a utilitzar en delictes molt greus com el narcotràfic o el terrorisme. L’han imputat malgrat que cada dia es produeixen desenes de filtracions en seus judicials i policials i ni tan sols s’inicien investigacions penals. El porten a judici considerant indiciari l’esborrament de whatsapps per part del fiscal general, invertint d’una manera insòlita la càrrega de la prova i arribant a la sorprenent conclusió que l’esborrament d’uns missatges significa que eren inculpatoris. L’asseuen a la banqueta amb una interlocutòria d’obertura del judici oral en la qual afirmen que no es pot ordenar el seu cessament del càrrec per “un buit legal” quan això no és cert: no poden ordenar-li el cessament en el càrrec perquè no es preveu en la llei: l’argument és absurd com ho seria dir que no se'l pot condemnar a cadena perpètua per un buit legal. L’asseuen al banc dels acusats malgrat que les filtracions al Tribunal Suprem que el jutjarà han estat constants en els darrers anys sense que en la immensa majoria dels casos s’iniciés cap investigació penal i en alguns els jutges es limitessin a dir que ho lamentaven (“ho sento de tot cor”, va dir en concret un d’ells). L’han imputat malgrat que en la mateixa causa incoada contra el fiscal general per un suposat delicte de revelació de secrets s’han revelat un munt de secrets en forma d’altres filtracions que no han donat lloc a l’obertura de cap investigació penal. L’asseuen a la banqueta malgrat que l’esmentada interlocutòria d’obertura de judici oral utilitza com un altre dels arguments que l’actuació del fiscal general danya el prestigi de les institucions, com si la seua no provada actuació delictiva ja s’hagués provat. El porten a judici malgrat que un dels magistrats de la Sala que ho ha fet va emetre un vot particular en el qual va recordar una cosa tan elemental com que “la fase preliminar d’investigació en el procés penal serveix no només per preparar el judici oral, sinó també per evitar l’obertura de judicis innecessaris”.
Però no. A Espanya, els jutges no fan política.