Abracem la ciència i no el populisme
Els nínxols originals del departament de Sant Anastasi del cementiri de Lleida van ser enderrocats fa uns anys a causa del seu mal estat i per la necessitat de disposar d’espai per construir-ne altres de nous. La majoria eren del segle XIX i en diverses làpides, a banda del nom i l’edat del difunt o difunts, constava la causa de la mort. Hauria estat útil haver-ne conservat imatges per difondre que malalties que avui són lleus o fins i tot banals provocaven llavors la mort de nens, joves i d’adults que distaven molt d’haver arribat a una edat avançada. Les vacunes i medicaments que han permès erradicar-les o minimitzar-les han estat fruit dels avenços científics. Patologies com la poliomielitis, la diftèria, les galteres, el tètanus o el xarampió han passat a la història als països desenvolupats gràcies a les vacunes, malgrat que hi pugui haver brots puntuals, com està passant amb l’última precisament perquè hi ha famílies que no volen vacunar els seus fills. I els antibiòtics han estat essencials per reduir dràsticament la mortalitat de múltiples infeccions. Les evidències són aclaparadores, no s’ha de ser un entès en l’àmbit sanitari per constatar el canvi radical que s’ha produït.
Per això encara crida més l’atenció el creixent negacionisme científic que professen molts ciutadans i dirigents polítics, començant pel president dels EUA, Donald Trump, i membres del seu govern, amb el secretari de Salut, l’antivacunes Robert Francis Kennedy Jr., al capdavant. Aquesta setmana, Trump es va permetre el luxe de recomanar a les dones embarassades que no prenguin paracetamol perquè pot causar que els seus fills siguin autistes, cosa que tots els experts desmenteixen. A nivell local, n’hi ha prou amb veure el suport que un centenar de persones van mostrar dimecres al matí a Balaguer a l’horticultor Josep Pàmies quan aquest va acudir al jutjat a declarar per la querella presentada pel departament de Salut contra ell i la seua associació, Dolça Revolució, per promoure la ingesta del diòxid de clor i el clorit sòdic (compost que pot provocar efectes greus) per curar l’autisme infantil.
La humanitat sempre ha avançat gràcies a la ciència. L’electricitat, la telefonia, les noves tecnologies, els motors a combustió i altres elements essencials en la nostra vida quotidiana no haurien estat possibles sense. En canvi, sembla que hi ha una tendència a desconfiar dels científics. Es dona crèdit a teories que circulen per les xarxes que només tenen com a base impressions personals en detriment d’altres que estan fonamentades en estudis rigorosos i que han passat per mecanismes de validació. Hauríem d’aprendre de la història, que també és una ciència, per veure què ha succeït quan assumeixen el poder els que diuen que tenen solucions immediates per a tot.