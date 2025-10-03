Videojocs i xarxes socials que no són un joc
Fa vint o vint-i-cinc anys, els nens i adolescents jugaven amb els seus amics i companys i en el seu dia a dia interactuaven bàsicament amb ells, els seus familiars i els veïns. Ara, aquesta realitat ha patit un canvi sideral. Menors a partir de 8 o 9 anys poden jugar en línia amb persones d’arreu del món, tinguin o no la seua edat. A més, algunes plataformes de videojocs, com el Roblox, incorporen funcions de xat, la qual cosa permet que adults puguin entaular relació amb ells amb finalitats espúries, aprofitant-se de la seua vulnerabilitat. Això és el que ha detectat la Fiscalia de Lleida, que l’any passat va obrir una investigació per presumpta corrupció de menors a través d’aquest joc en línia que afectaria nombroses víctimes a tot l’Estat, tal com vam publicar dimecres. Així mateix, la Societat Espanyola de Medicina de l’Adolescència i el Comitè de Promoció de la Salut de l’Associació Espanyola de Pediatria van difondre recentment una alerta després d’haver constatat a les seues consultes que van a més els casos de nens i adolescents amb “símptomes preocupants” relacionats amb l’ús de Roblox. La novetat és que sigui a través d’un videojoc, però aquest tipus de delictes contra la llibertat sexual que afecten menors fa anys que està en auge a través de les xarxes socials. Cal insistir de nou que la millor eina de prevenció és l’educació i l’ús responsable de les noves tecnologies. Els pares han de ser conscients que un telèfon mòbil no és cap joguina, sinó que si està connectat a internet pot suposar la via d’entrada a àmbits que els nens no estan preparats per entendre, com el de la pornografia, a la qual és habitual que accedeixin menors quan tenen 9 o 10 anys o fins i tot abans. I, alhora, serveix de canal perquè els delinqüents hi contactin. Les famílies que retarden l’edat a la qual donen un mòbil als seus fills augmenten, però continuen sent una reduïda minoria. Vist el panorama, sembla una alternativa aconsellable.
Acció injustificable d’Israel
Els 44 vaixells de la Global Sumud Flotilla, amb més de 500 voluntaris de diversos països que intentaven arribar a Gaza amb ajuda humanitària, van ser interceptats entre dimecres a la nit i ahir per l’Exèrcit israelià. Els que anaven a bord van ser detinguts i portats a Israel a l’espera de ser deportats. Es tracta d’una actuació injustificable que vulnera el dret humanitari i el dret marítim internacional que va generar una onada de protestes, també a Lleida. Als que ahir es van burlar de com ha acabat la flotilla cal dir-los que una cosa és criticar els seus membres i una altra avalar una acció il·legal en contra de les convencions internacionals.