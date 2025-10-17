La solució per a la mesquita
L’ajuntament i la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida, la més gran de la ciutat, han arribat finalment a un acord perquè un solar municipal del polígon de Camí dels Frares aculli el seu futur gran temple. Així doncs, sembla que aquesta serà la solució per a un problema que s’arrossega des de fa una quinzena d’anys, quan la Paeria va clausurar el local que exercia com a mesquita al carrer del Nord per reiterades infraccions per excés d’aforament. Diem sembla perquè a finals del 2007 el llavors alcalde Àngel Ros també va tancar un pacte amb aquesta mateixa comunitat perquè en construís una en un solar d’un altre polígon, el del Segre, molt a prop de l’accés al pont de Pardinyes. Finalment, al cap de tres anys va acabar rescindint la concessió després que els musulmans no haguessin fet cap pas per iniciar les obres, i el consistori va tornar a treure a concurs la finca, que va ser adjudicada a una altra entitat islàmica, Aloumma, que una vegada transcorreguts uns mesos també va acabar desistint de portar a terme el projecte. L’actual acord no ha estat senzill, perquè l’ajuntament va treure a concurs dos vegades la concessió de la parcel·la, i en les dos va quedar desert. Si s’ha materialitzat és perquè ha accedit a cobrar un cànon simbòlic a aquesta comunitat, ja que són 50.000 euros per a tota la concessió, que és de 50 anys, quan inicialment en demanava 61.156 a l’any i en la segona convocatòria, 40.054 de també anuals. El solar es troba lluny de la ciutat, més enllà dels Mangraners, i una zona industrial no és la millor per a un temple de qualsevol confessió. Es pot vestir com es vulgui, però la realitat és que l’elecció d’aquest emplaçament per part de l’ajuntament obeeix en bona mesura al fet que si fos dins d’un barri o molt pròxim generaria protestes veïnals. Aquesta situació és la prova que queda molta feina per fer per eliminar recels entre la població autòctona i els col·lectius de migrants, que la ultradreta aprofita en benefici propi. Tant de bo la solució per a la mesquita pugui ser un pas endavant.
Trump ordena execucions
Execució sumària és l’acte de matar deliberadament una persona al marge de qualsevol marc jurídic. Dictadors com Hitler i Stalin les van ordenar per milions i Franco també ho va fer profusament. Ara, Trump fa el mateix amb els ocupants de les llanxes procedents de Veneçuela que, segons afirma, transporten droga cap als EUA. En lloc de capturar-los, demostrar que són narcotraficants i jutjar-los, els ataca en aigües internacionals violant la legalitat. Que Maduro sigui un dictador no justifica aquestes accions bàrbares, que ara Trump autoritza també en territori veneçolà.