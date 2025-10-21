Acompanyar les persones que estan soles
Fa uns dies va ser notícia que en un pis de València va aparèixer el cos momificat d’un home que vivia sol i que havia mort feia 15 anys. Ningú no el va trobar a faltar fins que una filtració d’aigua procedent del seu habitatge va portar un veí a avisar la companyia d’assegurances. Al no poder-hi entrar els operaris, van acabar actuant els Bombers, que es van trobar amb el cadàver en una habitació. Durant tot aquest temps, el seu compte bancari va continuar ingressant la pensió de jubilació i pagant les despeses mensuals de comunitat i serveis bàsics. És un cas molt extrem dels efectes que pot tenir viure sol i de la creixent falta d’empatia en la nostra societat, que fa que no ens preocupem si deixem de veure algun veí o conegut amb el qual no tenim un contacte gaire habitual. Ara, a Cervera s’ha registrat un succés que entra dins d’aquests paràmetres. Un home de 81 anys que vivia en una cabana ubicada a mig camí entre la capital de la Segarra i Granyena va desaparèixer el juliol passat. Originari de Montsó, l’únic que es preocupava d’ell era un amic de Tàrrega, que el visitava setmanalment. Quan no el va trobar, va alertar els Mossos d’Esquadra, que juntament amb els Bombers van organitzar un dispositiu de recerca per la zona. No el van trobar i així va quedar la cosa fins que aquest diumenge al matí un motorista va localitzar un cos en avançat estat de descomposició a prop de l’església de Sant Pere el Gros, i tot apunta que es tracta d’aquest home. Fets com aquests posen de manifest que tenim molt per millorar com a societat. A les comarques de Lleida hi ha més de 15.000 persones que viuen soles, un bon número de les quals sense desitjar-ho, i les que tenen el carrer com a llar es compten per centenars, perquè només a la capital, l’entitat Arrels-Sant Ignasi en va atendre l’any passat 230 que es trobaven en aquesta situació. Les institucions –i també els ciutadans en la mesura de les seues possibilitats– s’han d’ocupar de facilitar-los un acompanyament que les ajudi en el seu dia a dia i que eviti situacions tan dramàtiques com les que hem ressenyat.
Bon pla dels Mossos
El pla pilot que han posat en marxa els Mossos d’Esquadra per facilitar que els afectats per un delicte puguin denunciar-lo in situ sense haver d’acudir a la comissaria és una bona mesura, que esperem que es consolidi i s’ampliï. El cos disposa de tres equips amb ordinador portàtil connectat a la comissaria i impressora a les Àrees Bàsiques Policials de la Noguera, Urgell-Segarra i Pla d’Urgell-les Garrigues, i dos més al Pirineu. En un territori amb una població tan dispersa com és la de Lleida, es tracta d’una eina molt útil.