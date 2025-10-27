Mazón no es dona per al·ludit
Els familiars de les 229 persones mortes en la tràgica dana de València van demanar –van exigir– ahir al president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, que no assistís al funeral d’Estat previst per dimecres a la Ciutat de les Arts. Però Mazón els desafia. Un dia després que cinquanta mil persones exigissin la seua dimissió dissabte passat a València –i ja van dotze, algunes de fins a 130.000 persones– no només s’aferra al càrrec, sinó que es farà la foto que les víctimes no volien. I per què Mazón continua sent president? Perquè així ho ha decidit Génova. Feijóo ha pensat que la dimissió de Mazón no li convenia, potser perquè li interessava que el president valencià fos el centre de totes les crítiques perquè aquestes no li arribessin a ell. No es pot descartar cap possibilitat, ni tan sols que Mazón es presenti de nou a les eleccions i fins i tot que les torni a guanyar, però cal esperar que no passi el primer i, si passa, que els valencians li donin una lliçó i el facin fora. Només les urnes podran dictar sentència i acabar, si així ho decideixen els valencians, amb la presidència de Mazón. Una altra via seria la judicial, però de moment la causa no ha sortit del jutjat d’instrucció de Catarroja, que no pot prendre cap mesura contra el president valencià per la seua condició d’aforat. No s’ha de descartar que finalment hagi de deixar el càrrec per decisió judicial, ja que la jutge de Catarroja ha deixat clara la responsabilitat de la Generalitat valenciana i ha dit que hi ha indicis de presumptes delictes d’homicidis per imprudència “per la palmària absència d’avisos a la població” el dia de la tragèdia mentre Mazón era... on? També ha dit la jutge que “els danys materials no es podien evitar; les morts, sí”. Veurem. S’ha dit que Mazón no dimiteix perquè si aguanta tota la legislatura tindrà la vida resolta perquè estarà 15 anys al Consell Jurídic Consultiu amb un sou de 75.000 euros anuals. Si dimitís ara, només podria estar 2 anys en aquest òrgan. Potser és aquesta la raó, però en aquest supòsit estaríem parlant d’un argument moralment infame davant d’una catàstrofe que ha destruït per tota la vida 229 famílies, a més de deixar un paisatge de desolació de la qual costarà dècades recuperar-se des d’un punt de vista material, però també mental.
Ensurt o mort a Junts
Junts ho té complicat. Si abandona Sánchez, la seua acció pot quedar en res perquè aquest ja ha demostrat que pot continuar sense aprovar pressupostos. Si dona suport a una moció de censura amb un candidat independent com Roca Junyent o Sánchez Llibre, governaran Partit Popular i Vox. Ensurt o mort.