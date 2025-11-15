Prioritats i reptes de la primera rectora de la UdL
Maria Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia, es va convertir dijous en la primera rectora de la Universitat de Lleida des de la seua fundació, fa 725 anys. La candidatura que encapçalava, l’única presentada, va rebre un ampli suport de la comunitat universitària. Encara que, com sol ser habitual, hi va haver una baixa participació de l’estudiantat. Balsells lidera un equip renovat, ja que la gran majoria dels seus membres no han participat en cap govern anterior de la UdL. Una de les prioritats que s’ha fixat per als sis anys de mandat és potenciar que la universitat sigui un referent per a la formació al llarg de la vida que, a part de la formació convencional de graus, màsters i doctorats, disposi de cursos a mida per a empreses i administracions a través del Centre de Formació Permanent, en la línia dels minicursos per a treballadors que ha estrenat aquest any i que compten amb un centenar d’inscrits. També ha posat l’accent en el fet que sigui un motor de Lleida com a ciutat universitària i a tenir més repercussió en la societat, així com a fomentar la interdisciplinarietat i aprofitar les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial.
D’altra banda, la nova rectora haurà d’afrontar diversos reptes de forma ineludible. Un és el del relleu generacional del professorat, ja que gairebé un de cada quatre dels 1.640 docents amb què comptava a començaments d’aquest any té entre 60 i 70 anys. Un altre, completar la implantació dels estudis d’Infermeria al Pirineu i garantir-ne la consolidació. I un tercer, aconseguir que la Generalitat dugui a terme les inversions en infraestructures necessàries per al creixement de la UdL, com el nou edifici per al campus de Ciències de la Salut planificat davant de l’hospital Santa Maria, a l’altre costat del carrer Roda d’Isàvena, o el previst per a Comunicació Audiovisual al costat del Magical a Gardeny, a més de la dotació de professionals necessària per a l’hospital veterinari, entre altres actuacions. Li desitgem molta sort, perquè si les coses van bé a la UdL tot el territori se’n beneficia.
La modernització de l’Arnau
El president de la Generalitat, Salvador Illa, va inaugurar dijous el nou edifici de consultes externes de l’hospital Arnau, que és el de referència per a la demarcació i la Franja. És una obra important, a la qual s’afegeix la del nou bloc quirúrgic que està en execució. L’hospital compta amb un pla director que planifica la seua modernització integral de forma gradual en els propers anys i totes les forces polítiques haurien de comprometre’s a tirar-lo endavant independentment de qui estigui en el Govern. Lleida ho necessita.