Amb Franco es vivia molt pitjor
La falta de polítiques efectives de memòria històrica, el poc espai que es dedica a aquest període en els currículums d’història en l’educació obligatòria i l’auge de la ultradreta estan propiciant que un nombre significatiu de persones, sobretot entre les més joves i les de més edat, vegin amb bons ulls el règim franquista. Així, es difonen idees com que amb Franco es vivia millor o que no encapçalava una dictadura, sinó un règim més o menys autoritari. Sobre el nivell de vida, és molt il·lustrativa una dada que vam publicar diumenge. Quan va morir el dictador, avui fa 50 anys, el litre de la gasolina súper costava 24 pessetes, gairebé la meitat del salari mínim interprofessional diari d’un adult, de 50,49 pessetes. Ara el preu mitjà de la gasolina 95 s’acosta als 1,4 euros, mentre que l’SMI supera els 39 euros al dia. Hi ha molts més elements que refuten de forma demolidora aquesta teoria. El 1975 la majoria de les dones seguien excloses del mercat laboral, el nivell educatiu de la població estava a anys llum de l’actual i la cobertura sanitària no era universal, només per posar tres exemples. En aquest sentit, cal lloar la iniciativa de docents del Camp d’Aprenentatge de la Noguera que han creat una proposta amb el títol “50 raons per les quals no es vivia millor amb Franco”, que són fitxes a disposició dels centres educatius que desmunten els mites que presenten al seu règim com un període beneficiós per a l’Estat. Seria bo que, a banda de col·legis, instituts o actes públics, es potenciï la difusió d’aquestes dades contrastades sobre el que era el franquisme a través de les xarxes, que és la via que utilitzen els ultres per propagar falsedats. Hem de ser conscients que és un dels principals canals d’informació dels joves, per la qual cosa no es pot deixar aquest camp expedit per als venedors de fakes. Perquè presentar Franco, responsable d’un cop d’Estat que va derivar en una guerra civil i de l’assassinat de desenes de milers dels seus compatriotes, com la persona que va portar la pau a Espanya és menyspreable, igual que definir simplement com a autoritari un règim que va aplicar la repressió i la pena de mort fins al final. Amb Franco es vivia molt pitjor i no hi havia llibertat. Són fets, no interpretacions.
Més difícil per a Sánchez
El jutge va excarcerar ahir Santos Cerdán, l’exsecretari d’Organització del PSOE, però la seua situació i la de Pedro Sánchez, del qual era home de confiança, es complica després que l’aixecament del secret de sumari hagi revelat que una firma vinculada a Cerdán s’emportava el 2% d’obres adjudicades a Acciona. Encara que el Govern central i Sánchez assegurin estar tranquils, aquest cas afecta la seua credibilitat.