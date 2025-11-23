Una necessitat convertida en negoci
Les comarques de Lleida envelleixen a un ritme imparable. Per cada 100 joves hi ha 143 persones majors de 65 anys, i les projeccions no deixen marge de dubte: per al 2050 aquesta xifra podria superar els 250. I en aquest context, l’àmbit rural es veu afectat, especialment, amb un desequilibri demogràfic que amenaça la cohesió social i l’accés a cures dignes. L’oferta de places en centres geriàtrics ha crescut, al passar de 2.833 als anys 90 a 5.684 el 2024. Tanmateix, aquest augment s’ha concentrat principalment en el sector privat, que actualment representa la meitat de l’oferta. Les places públiques a penes han crescut un 60%, i en comarques com el Pallars Jussà fins i tot han vist disminuir la seua capacitat. Aquesta desigualtat territorial genera diferències notables en l’accés a cures, deixant moltes famílies amb poques alternatives més enllà del mercat privat, els costos del qual superen amb freqüència els ingressos de les persones grans.
Això deixa moltes famílies atrapades entre alts costos econòmics i l’angoixa de no poder garantir una cura adequada als ancians. A més, el personal de les residències treballa en condicions difícils: baixos salaris, contractes temporals, sobrecàrrega d’usuaris i escassetat de professionals. La qualitat de l’atenció i l’estabilitat del sistema depenen de revertir aquesta situació.
ACCRA, CCOO i UGT coincideixen que és urgent actuar. Catalunya necessitarà desenes de milers de noves places i milers de professionals addicionals abans de 2035. Així mateix, el sistema requereix un finançament públic suficient i un pacte d’Estat que ho faci sostenible a llarg termini. L’experiència de la covid-19 va mostrar que la improvisació i la falta de recursos tenen conseqüències tràgiques i no podem permetre’ns repetir els mateixos errors. La solució sembla clara: més places públiques i concertades, especialment a les comarques rurals, més finançament i coordinació efectiva. No es tracta d’una despesa, sinó d’una obligació social. La gent gran mereix residències dignes, professionals capacitats i accés equitatiu a la cura. La població envelleix, les places públiques són insuficients i les famílies estan al límit. L’hora d’actuar és ara: més places, més inversió i més compromís amb els qui ens cuidaran a tots quan arribi el nostre torn. La necessitat no pot convertir-se en un negoci.
Cervera dona gas
Els germans Marc i Àlex Márquez, campió i subcampió del món de MotoGP, van rebre ahir un merescut homenatge a la seua Cervera natal, que s’ha convertit en la capital del motociclisme. Sens dubte, una oportunitat per a la projecció de la Segarra.