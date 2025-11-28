Agrobiotech necessita retocs
La primera edició de l’Agrobiotech Innovation Forum, que és la nova Sant Miquel només per a professionals, va tancar ahir les portes amb un balanç satisfactori, segons va afirmar l’alcalde de Lleida i president de la Fira, Fèlix Larrosa, que alhora va admetre que hi ha diversos aspectes a millorar. Un és la falta de superfície coberta, que obliga bona part dels expositors de maquinària a estar a l’exterior en unes dates en les quals és normal que les temperatures siguin més baixes, malgrat els efectes de l’escalfament global. Un altre, atribuïble al seu caràcter nou, és el desconeixement d’aquest nou certamen per part d’un sector del públic potencial. Agrobiotech Innovation Forum sona molt bé per a professionals versats en tecnologia i innovació, però no tant per a l’agricultor que es limita a comprar la maquinària, per molt moderna que sigui. El balanç que van fer diversos expositors és desigual. Responsables d’alguns concessionaris de tractors van ser els que es van mostrar més decebuts davant les escasses vendes i les condicions climàtiques que han hagut de suportar al descobert. Precisament per aquesta raó, hi va haver veus que van demanar un canvi de dates per avançar la fira, cosa que Larrosa va descartar, indicant que a tot estirar es podria anticipar una setmana per no coincidir amb altres certàmens d’aquest sector que se celebren en altres ciutats de l’Estat. Ara bé, entre els que tenien un estand dins dels pavellons, també n’hi havia alguns que mai no havien vingut per Sant Miquel i ara hi havien acudit atrets pel nou format. Com en la gran majoria de canvis, cal donar un temps perquè es consolidi, però està clar que Fira de Lleida haurà d’augmentar la superfície coberta amb carpes o altres sistemes, perquè disposar d’un nou recinte amb més pavellons a l’antiga Hípica com està projectat tardarà encara uns quants anys, ja que ni tan sols s’ha desenvolupat el planejament urbanístic.
Doble cop per a Sánchez
El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el PSOE van patir ahir un doble revés, que no per esperat deixa de ser dolorós. El primer va ser que Junts va sumar els seus vots als del PP i Vox per tombar el camí del dèficit pressupostari, malgrat que limita la capacitat inversora de la Generalitat, primant la voluntat de forçar eleccions anticipades sense participar en una moció de censura. I el segon va ser que el Suprem va dictar ordre de presó incondicional per a l’exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García per presumptes manipulacions en els contractes públics per a la compra de mascaretes. Per molt que al PSOE diguin que “ja veníem plorats”, el cost en imatge és molt gran.