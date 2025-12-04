Els regants rebutgen el pla del Canal d’Urgell
El projecte de modernització del Canal d’Urgell es troba en un compromís després que el no s’hagi imposat amb molta claredat en les votacions de col·lectivitats de regants celebrades fins ara. L’última a rebutjar-lo ha estat la de Mollerussa, amb un 85% de vots en contra. Se suma així a les dels Alamús i Térmens, on aquesta opció també va guanyar de forma rotunda, mentre que el sí únicament ha sortit vencedor per un estret marge a la de les Borges, on la participació va ser molt baixa. La proposta inicial preveu que el cost de renovar la infraestructura bàsica serà de 991 milions d’euros, dels quals els regants n’haurien d’aportar uns 210 pagant 120 euros per hectàrea durant 30 anys. D’altra banda, els treballs a les finques, el denominat moblament, estan pressupostats en 400 milions més. En aquest cas, els agricultors professionals poden optar a ajuts d’entre el 40% i el 70% de la inversió que hagin d’afrontar, mentre que els que no ho són no hi tenen accés. El problema és que tres de cada quatre propietaris de les parcel·les no són professionals. Es tracta de pagesos que ja s’han jubilat o de persones que no tenen la seua activitat principal al camp.
Després dels primers revessos, la comunitat de regants va demanar al Govern que ampliï els ajuts i ERC ha presentat una moció en aquest sentit al Parlament. Una de les principals causes que el projecte hagi arribat a aquest carreró de difícil sortida és precisament que el gruix dels titulars no estan disposats a efectuar una gran inversió quan l’agricultura no és la seua principal font d’ingressos o bé està a punt de deixar de ser-ho per motius d’edat. Davant d’aquesta conjuntura, serà complicat que la modernització del canal tiri endavant si la Generalitat no assumeix una major part del pressupost i generalitza els ajuts per a les obres a les finques. En un context de canvi climàtic, cal fer més eficients els regs, encara que al final els principals beneficiaris no seran els petits i mitjans pagesos, en tràmit d’extinció.
La legislatura segueix encallada
Junts va reafirmar ahir que les seues relacions amb el PSOE continuen trencades malgrat els gestos de Pedro Sánchez, primer reconeixent que ha incomplert acords amb aquest partit i després a través del Consell de Ministres, aprovant mesures reclamades pels de Puigdemont, com que la Generalitat torni a gestionar l’oferta pública d’ocupació i els processos de selecció dels habilitats nacionals. En política tot és relatiu, però serà molt difícil recompondre aquesta relació i, si Sánchez ho aconsegueix, llavors haurà de quadrar el cercle per tenir alhora el suport de Podem.