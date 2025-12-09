Vaivens que deterioren el sistema educatiu
El departament d’Educació té previst canviar el currículum de quart d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) per implantar dos modalitats de matemàtiques: una per als alumnes que vulguin cursar després el Batxillerat científic o tecnològic i una altra per als qui vulguin fer l’humanístic o social. Com per desgràcia és habitual, la conselleria ha ultimat aquesta proposta sense consultar prèviament els centres, que són els que l’hauran de portar a la pràctica. Tampoc no ho va fer sobre el nou currículum de Batxillerat que fusiona les assignatures de ciències (física i química d’una banda i biologia i geologia i ciències ambientals de l’altra) reduint l’horari lectiu conjunt de dotze a vuit hores setmanals, pla que segueix endavant de cara al curs vinent malgrat el rebuig gairebé unànime que ha suscitat entre els docents. Com hem assenyalat, res de nou sota el sol, perquè cada vegada que hi ha un canvi de color al Govern de la Generalitat, o quan el conseller és rellevat per un altre, encara que sigui del seu mateix partit, hi sol haver variacions en la normativa educativa que únicament serveixen perquè el nivell dels nostres alumnes vagi a pitjor, d’acord amb els resultats de l’informe internacional de referència, el PISA, i de les proves de competències bàsiques de sisè de Primària i quart d’ESO. Sigui dit de passada, crida l’atenció que una altra modificació que introduirà Educació aquest mateix curs serà que aquestes proves de nivell es deixaran de fer a tots els centres i només es portaran a la pràctica en una setantena, que s’escolliran “de forma aleatòria amb criteris científics”, segons el departament. La pregunta consegüent és: Què il·lustra millor la realitat del sistema, una avaluació en què participen tots els col·legis i instituts o una altra de limitada a uns quants? És necessari reiterar una vegada més que resulta lamentable la incapacitat dels principals partits polítics, tant a Catalunya com en el conjunt de l’Estat, per consensuar un marc estable per a l’ensenyament a mitjà i llarg termini que eviti aquests continus vaivens. A més, aquest partidisme ha comportat una altra conseqüència negativa a Catalunya, que és el qüestionament del català com a llengua vehicular a l’escola, a través de recursos judicials que han acabat amb sentències en què els tribunals fins i tot es permeten el luxe d’establir el percentatge de les classes que cal impartir en català i castellà, com si els magistrats fossin especialistes en pedagogia a més d’en dret. L’última va ser la del Tribunal Superior de Justícia que al setembre va anul·lar bona part del règim lingüístic educatiu que blinda el català. Ara, el Govern l’ha recorregut davant del Tribunal Suprem, però no cal ser endevins per vaticinar que les possibilitats d’èxit són més aviat reduïdes.