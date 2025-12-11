Cal reforçar els serveis públics
En els últims mesos hem publicat els testimonis de diverses persones que han d’esperar un any o més per tenir una visita amb l’especialista no per a revisions, sinó per patologies que comporten dolor o limitacions per a la seua vida quotidiana. També hem donat compte del cas de la veïna de Cervera a qui la Seguretat Social ha tardat més d’un any i mig a concedir la pensió de viudetat a causa del retard d’un tràmit burocràtic. Diumenge passat vam explicar que una veïna de Lleida va haver de portar la seua mare, que resideix en un municipi de Barcelona, a Tremp per poder tramitar aquesta mateixa prestació davant la falta de cites disponibles en altres oficines de la Seguretat Social. Les grans dificultats per poder rebre atenció presencial es repeteixen en altres serveis, com el del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). Dimarts vam destacar que l’espera per a les valoracions de discapacitat –claus perquè els sol·licitants puguin accedir a determinades prestacions, serveis i ajuts si l’avaluació conclou que està per sobre del 33%– ja arriba als 27 mesos, quan a començaments de l’any passat era de 18. Tots aquests exemples evidencien clarament el deteriorament dels serveis públics, ja sigui per falta de professionals, per una deficient gestió o per la combinació de tots dos factors. Aquest és un problema que afecta el conjunt dels ciutadans, però especialment els que tenen menys recursos. Els que compten amb més ingressos es poden permetre acudir a la sanitat privada si a la pública tarden massa a atendre’ls i no depenen de prestacions o ajuts per arribar a final de mes. Així que aquesta situació contribueix a agreujar la desigualtat a nivell econòmic que creix de forma accelerada des de fa anys. Cal reforçar els serveis públics, millorar-ne el funcionament i cal ser conscients que la solució no passa per la privatització de la seua gestió, com s’ha demostrat amb l’escàndol de l’hospital de Torrejón, gestionat per una empresa el cap de la qual va demanar allargar les llistes d’espera com a fórmula per guanyar més diners.
Més val prevenir
L’ús de la mascareta en centres sanitaris i residències torna a ser obligatori des d’ahir com a mesura de prevenció davant l’escalada de casos de grip, que a Lleida s’han triplicat en una setmana. Fins a l’arribada de la covid, gairebé ningú no utilitzava aquest element de protecció per evitar contagis. Durant la pandèmia se’n va demostrar l’efectivitat, per la qual cosa cal instar tots els ciutadans a complir l’ordre de portar-la en recintes on predominen les persones amb problemes de salut que poden complicar-se si s’encomanen de grip.