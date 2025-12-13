Pressupostos expansius a Paeria i Diputació
L’ajuntament de Lleida i la Diputació, que són les dos principals institucions locals de Lleida, han presentat pressupostos expansius per a l’any que ve. El de la Paeria s’eleva a 269 milions d’euros, incloent el de tots els organismes municipals, la qual cosa suposa una xifra rècord, amb un 16% d’increment sobre l’actual. Mentrestant, el de la corporació provincial és de 223,7 milions, un 28% més. En aquest cas, l’aprovació està assegurada, perquè el govern disposa de majoria, mentre que al consistori el PSC haurà de buscar el suport d’algun partit de l’oposició. En el que va de mandat, ha arribat a acords amb Junts, però tot sembla indicar que en aquesta ocasió serà més difícil. Tanmateix, en l’hipotètic escenari que no aconseguís prou vots per aprovar-lo per la via ordinària, l’alcalde sempre tindria l’opció de recórrer a una qüestió de confiança, com va fer el seu antecessor en l’anterior mandat, perquè la composició del ple fa inviable que els altres partits es posin d’acord per presentar una moció de censura i formar un govern alternatiu. De tota manera, un pressupost representa la planificació de les despeses previstes i de les actuacions que es volen fer durant aquell any, per això és necessari assegurar que hi hagi una gestió àgil per garantir que aquestes últimes es desenvolupin, perquè el balanç del nivell d’execució de les inversions que presenten la gran majoria d’administracions a l’hora de liquidar-ho (una vegada que s’ha tancat l’exercici) acostuma a ser baix. La Paeria preveu per al 2026 accions com iniciar la rehabilitació de 400 habitatges de la Mariola, solucionar la inundabilitat de Cappont amb obres per “rebaixar” la canalització, un segon centre d’acolliment per a temporers o ampliar el polígon El Segre. A la Diputació destaca un pla específic de 15 milions per modernitzar la xarxa d’aigua, substituir l’amiant de cobertes i la millora d’equipaments esportius. En tots dos casos són inversions necessàries, tot i que han de passar del paper a la realitat.
El PSOE espera que escampi
Dèiem ahir que les noves detencions vinculades a la presumpta trama corrupta de Santos Cerdán i la inacció sobre les denúncies per assetjament sexual contra un exalt càrrec de Moncloa eren nous cops durs per al PSOE i abans que acabés el dia se n’hi va sumar un altre: la dimissió del senador Javier Izquierdo, també denunciat per assetjament. La líder de Sumar i vicepresidenta del Govern central, Yolanda Díaz, va reaccionar exigint un canvi radical en l’Executiu que no sembla estar en els plans de Pedro Sánchez. Sempre que plou acaba escampant, però tot el que va malament pot anar a pitjor.