Bon Nadal i feliç any nou?
El cap dels bisbes espanyols, Luis Javier Argüello, es mostrava sorprès l’altre dia pel fet que al seu Valladolid se segueixen subtitulant els missatges de Sílvia Orriols. El president de la Conferència Episcopal Espanyola llançava un cable a la líder d’Aliança Catalana afirmant que no és correcte identificar-la amb la ultradreta, ja que aquesta etiqueta no serveix per respondre la pregunta de per què a Valladolid, d’on Argüello és arquebisbe, interessen els missatges d’un partit que no té representació al Congrés i només té dos escons en un parlament autonòmic i l’alcaldia d’una localitat que té la meitat d’habitants de Tàrrega o Balaguer. Argüello representa un tipus d’Església; els bisbes catalans que han denunciat el lamentable comportament de l’alcalde de Badalona amb desenes de persones que porten una setmana dormint sota d’un pont representen un altre tipus d’Església. Aquesta última, modèlica; l’altra, molt perjudicial, però en temps d’odis com els actuals previsiblement tindrà més suports aquesta última amb els seus al·legats contra el sanchisme i el wokisme. L’actuació de l’alcalde de Badalona, l’home que presumeix d’arbres nadalencs més alts que ell, ve a ser el contrari del que es pot esperar de la solidaritat i l’empatia que es relacionen amb l’esperit nadalenc, però tot porta a pensar que per allà va la cosa, de tal manera que el bon Nadal i el feliç any nou que desitgem als nostres lectors és probable que es compleixi en el primer cas però no en relació amb el 2026. Cada vegada sembla més clar que l’anomenat sanchisme no podrà evitar que a curt o a mitjà termini, amb límit al 2027, l’extrema dreta i la dreta extrema ocupin la Moncloa. El desallotjament de Badalona té uns orígens complexos dels quals són responsables, potser més que ningú, els partits de centredreta i de centreesquerra que han ocupat el poder a l’estat espanyol en els últims 50 anys. Aquests partits han promogut polítiques que han erosionat la democràcia, han provocat una bombolla immobiliària que ha expulsat milers de persones de les seues ciutats per la impossibilitat d’accedir a un habitatge, han empobrit les classes mitjanes i han disparat les desigualtats. Tot això és caldo de cultiu per als populismes d’ultradreta que triomfen en gairebé totes parts, i aquest caldo, insistim, és responsabilitat dels partits que s’han repartit el poder en la democràcia espanyola des de la mort de Franco, però hi ha una cosa de la qual són responsables únicament els líders de la dreta extrema i de l’extrema dreta: la crueltat i el menyspreu a les persones vulnerables. Ningú no obliga l’alcalde de Badalona a presumir que l’ajuntament que dirigeix no destinarà ni un euro a les desenes de persones que dormen sota d’un pont després del desallotjament. Ho fa perquè li dona la gana.