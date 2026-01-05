Trump i Nietzsche
El 3 de gener del 1990 George Bush pare, després d’envair Panamà, va capturar/segrestar el dictador Manuel Noriega, que havia estat agent encobert de la CIA quan la dirigia el mateix Bush. Noriega va ser jutjat als EUA i condemnat a 40 anys. Un altre 3 de gener, dissabte passat, Trump va fer el mateix amb Maduro, que correrà la mateixa sort. Res ha canviat. És l’aplicació de la doctrina Monroe (Amèrica per als americans, entenent per Amèrica tot el continent i per americans els estatunidencs), que ha caracteritzat la política exterior dels EUA des de fa dos segles i que les últimes dècades ha comportat cops d’Estat a Xile i l’Argentina i intervencions militars a la República Dominicana, Colòmbia, Hondures i Panamà. Però alguna cosa sí que ha canviat des del segon mandat de Trump: el desvergonyiment. La indecència. La falta de compassió. La falta d’humanitat. Característiques que abans podien estar cínicament implícites, però ara s’exhibeixen amb barra. Tant Kissinger com els neocons de Bush fill deien actuar en defensa de la democràcia. Eren uns... (col·loqueu aquí el pitjor insult del diccionari), però eren els nostres... (col·loqueu aquí la mateixa expressió). Aquesta era la frase que explicava aquella manera de justificar intervencions militars que violaven flagrantment el dret internacional. Avui Trump presumeix de ser un galtes. En el seu discurs de dissabte no va pronunciar ni una sola vegada democràcia i va dir 27 vegades –27!– petroli. Va explicar que ell dirigirà la transició a Veneçuela i va descartar María Corina Machado, la dona que li va robar un Nobel de la Pau que aquest home estrafolari on n’hi hagi creu que es mereix. Trump va dir de Machado, amb vergonyós masclisme, que és una dona amable però no serveix.
El 3 de gener del 1990 va ser capturat/segrestat Noriega; un altre 3 de gener, dissabte passat, va ser capturat/segrestat Maduro; i el matí d’un altre 3 de gener, el de l’any 1889, Friedrich Nietzsche passejava pels carrers de Torí quan va veure un cotxer que fuetejava amb el fuet el seu cavall, rendit, esgotat, doblegat a terra. La impresentable crueltat del cotxer va commocionar profundament Nietzsche, que va abraçar el cavall mentre li xiuxiuejava alguna cosa a l’oïda. Milan Kundera ha explicat que Nietzsche va demanar perdó al cavall en nom de la humanitat. A partir d’aquesta escena, el filòsof va perdre la raó i els seus últims 10 anys van ser un infern. La política de Trump és més o menys la de la doctrina Monroe de sempre, però li ha afegit una crueltat fins ara insòlita. La crueltat de les deportacions massives d’immigrants. La del repugnant vídeo sobre el resort de Gaza. Aquesta crueltat estúpida i menyspreable amenaça de tornar-nos bojos a tots, com li va ocórrer fa 136 anys, literalment, a una de les ments més brillants de la història de la humanitat.