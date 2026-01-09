El lliure comerç no pot tenir doble vara de mesurar
Els agricultors van protagonitzar ahir una jornada de protestes a Lleida, Catalunya, Espanya i diversos països europeus contra la ratificació de l’acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur, que integra l’Argentina, el Brasil, l’Uruguai i el Paraguai. Bolívia està a punt de completar la seua adhesió, mentre que Veneçuela, que ja en formava part, té suspesa la condició de membre. Europa importa principalment del Mercosur productes agrícoles, d’aquí el malestar que ha generat en el sector. Les organitzacions que van convocar les mobilitzacions, com Revolta Pagesa, afirmen que aquests països tenen unes normes de producció molt més laxes que les de la UE en matèria de seguretat alimentària, benestar animal, respecte al medi ambient o ús de fitosanitaris, a més que els costos laborals són molt menors, per la qual cosa en una situació de lliure comerç els agricultors locals estaran en un gran desavantatge. Els seus arguments són raonables, perquè no poden fixar-se les mateixes regles de joc quan a uns se’ls exigeix més que als altres, la qual cosa fa que els costos de producció siguin molt diferents. El mateix conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, va assumir ahir aquesta tesi a l’indicar que “sí que hi ha d’haver acords comercials [...], però se’ls ha d’exigir, com a mínim, els mateixos requisits que als productors europeus”. De fet, diversos estats de la UE com França, Polònia i Hongria rebutgen aquest conveni. Itàlia s’hi oposava, però en les últimes hores hauria donat el seu vistiplau després que la Comissió Europea hagi ofert avançar al 2028 el pagament de 45.000 milions d’euros de la PAC. La ratificació o no de l’acord es decidirà avui en una votació que necessita una majoria qualificada de 15 dels 27 països membres sempre que representin el 65% de la població. És cert que Europa necessita obrir nous mercats davant la política aranzelària imposada per Trump als EUA, però no es pot fer a costa de perjudicar el sector agroramader.
El finançament de Catalunya
El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va anunciar ahir després de reunir-se amb Pedro Sánchez un nou acord de finançament per a Catalunya que aportarà 4.700 milions d’euros més a la Generalitat i que aplicarà el principi d’ordinalitat. Va assegurar que “és un bon acord” i que “ningú no hi perd i tothom hi guanya”. La gran incògnita és si serà aprovat al Congrés. Amb el “no” de PP i Vox garantit, Junts torna a ser decisiva, i ahir va reiterar que no donarà llum verda a res que no sigui un concert econòmic. A més, caldrà veure quina és la postura dels diputats de Podem, també claus. Si ningú no cedeix, hi ha el risc que l’augment del finançament sigui 0.