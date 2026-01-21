No és Donald Trump. És Steve Bannon
Ens equivocarem si tractem Donald Trump només com un excèntric que posa el món potes enlaire amb les seues excentricitats de bully de pati de col·legi. Això de només és important perquè Trump és efectivament un bully de pati de col·legi, esperpèntic i ridícul a més a més. Després que dilluns digués al primer ministre noruec que com que no li van donar el Nobel de la Pau ara no té cap obligació de lluitar per la pau (com si el primer ministre noruec tingués res a veure amb el Nobel de la Pau!), ahir va posar a la seua xarxa social Truth dos muntatges fotogràfics generats amb intel·ligència artificial, sense advertir-ho, en els quals simula la conquesta de l’illa àrtica danesa de Groenlàndia. Dos episodis grotescos que són peccata minuta per a un home que acaba de segrestar un president d’un país aliè (un president d’un país aliè!) per jutjar-lo als EUA. Qualificar aquests despropòsits inimaginables fa tot just uns mesos com la conseqüència del lideratge d’una persona amb probables patologies narcisistes i potser també psicopàtiques és fer-ne una anàlisi massa superficial i optimista. Perquè darrere del bully Trump hi ha molt més que les excentricitats i capricis d’un pinxo. Hi ha una estratègia global que va molt més enllà de Trump i que va quedar explicitada en el document National Security Strategy de novembre del 2025. Es tracta de dinamitar les democràcies parlamentàries des de dins a base d’estendre el caos i la confusió, i l’objectiu és fer-ho no només als Estats Units sinó arreu del món, particularment en uns països europeus que tenen l’estrany costum de respectar el dret internacional. L’internacional i fins i tot el dret en general. Quines coses. Per dinamitar les democràcies parlamentàries en aquests països, l’esmentat document explicita el suport de Trump als partits d’ultradreta que s’estenen per tot el continent europeu, inclosos a casa nostra Vox, en l’àmbit estatal, i Aliança Catalana, en el nacional, amb líders tan populistes com una Orriols que acaba de tenir la baixesa moral d’acusar Illa de rebre un tracte VIP al Vall d’Hebron. L’estratègia de l’actual Govern nord-americà vol carregar-se els fonaments que regeixen les democràcies occidentals des del final de la Segona Guerra Mundial a base de sembrar el caos i vulnerar la legalitat perquè imperi només la llei de la selva, en la qual mana el pinxo. El problema no és Donald Trump; el problema és el llegat de Steve Bannon, l’ideòleg ultradretà que en el primer mandat de Trump va ensinistrar en un monestir d’Itàlia els líders de la ultradreta que ara sembren el desconcert a Europa. El problema no és Trump, perquè quan ell no hi sigui hi haurà un J.D. Vance o un Marco Rubio que es convertirà en el nou bully del pati de col·legi en què aquesta gent s’ha proposat de convertir el planeta.