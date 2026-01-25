Però qui mana aquí?
Teníem la remota esperança de no estar obligats a destinar de nou aquest espai a les incidències de Rodalies que han marcat la setmana però, d’acord amb els últims incidents, ha estat impossible complir el nostre desig. Perquè si semblava que la situació ja no podia ser més caòtica i tenia aparences de solució, ahir vam poder comprovar que no era així. La desinformació ha anat guanyant terreny, la desesperació dels usuaris arribava a uns límits que casaven amb el panorama esperpèntic i, el que potser és pitjor, ahir hi va haver proves palmàries que no queda clar qui mana en tot aquest despropòsit per la qual cosa, en conseqüència, tampoc no dona respostes efectives a com es resoldrà. I és que, saltant-nos el cronograma dels últims dies, passades les 3.00 de la matinada la Generalitat anunciava que el servei de Rodalies tornaria a estar suspès ahir dissabte i, tot això, després que Renfe i Adif comuniquessin la seua “incapacitat” d’operar amb total seguretat. Tanmateix, hores després i ignorant el Govern, Renfe va emetre a primera hora un comunicat en el qual avançava “revisions exhaustives” i l’habilitació de diversos serveis alternatius per carretera per avui. Era d’esperar que aquest meridià exemple de desinformació i caos afectés encara més l’estat d’ànim dels qui necessitaven aquests serveis per fer la seua tasca diària, ja sigui per anar a treballar o per gaudir del seu dia de festa, i el que menys els importava era si la culpa és de Renfe, d’Adif, dels maquinistes, de la Generalitat o del Govern central. Tan aviat els deien que es retardava el seu comboi, se suspenia fins a nova ordre o bé que seria suplert per autobusos i les afectacions s’anaven multiplicant. No va ser fins al migdia que el Govern va reclamar als operadors del servei ferroviari de Rodalies, Renfe i Adif, que suspenguessin la prestació del trànsit de rodalies i mitjana distància fins que puguin “garantir” que els trens circularan amb seguretat. El conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, van informar d’aquesta resolució, en la qual es defensa que el servei es reprengui quan es pugui garantir, “sostinguda en el temps”, la seguretat i un mínim de normalitat en la seua prestació, alhora que Paneque recordava que “la Generalitat és la titular i és qui indica què s’ha de fer i què no a l’operador”. Però van haver de passar tres hores perquè el gestor Adif i Renfe atenguessin aquest mandat i suspenguessin el trànsit dels trens de Rodalies i regionals. Davant d’aquest patètic panorama, amb una evident falta de lideratge i una erràtica política informativa, l’oposició, amb més o menys contundència, exigeix des de dimissions fins a plantar cara al Govern de Madrid. El que queda clar és que la ciutadania no pot continuar així i es mereix uns serveis dels quals ara clarament no disposa.