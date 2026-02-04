Any preelectoral a la Paeria
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va posar ahir sobre la taula les cartes que jugarà en els 16 mesos que falten per a les eleccions municipals, després de l’aprovació automàtica dels pressupostos d’aquest any a l’haver transcorregut un mes des que va perdre la qüestió de confiança i no haver-se presentat una moció de censura. Va posar èmfasi en la política d’habitatge, la planificació urbanística, la regeneració del Centre Històric i en el fet que donarà prioritat a vetllar pel bon estat dels espais públics. Sobre aquesta última qüestió, va indicar que crearà la figura d’un comissionat d’alcaldia que se n’ocuparà, tenint al seu servei un nou cos d’inspecció que, a més de fer totes les gestions necessàries per solucionar els problemes que hi hagi en el dia a dia, disposarà de capacitat sancionadora. Amb aquesta mesura i l’entrada en vigor durant la primavera del nou contracte de neteja dels carrers i recollida de les escombraries, el govern municipal confia a posar límit a una de les principals queixes de la ciutadania en els últims anys: la brutícia a la via pública. Pel que fa a l’habitatge, va anunciar la immediata concessió de llicència per construir 190 habitatges assequibles fruit de la col·laboració entre la Paeria, que facilita solars, i la iniciativa privada, que s’afegiran als 159 d’aquest tipus que s’estan edificant. Larrosa va assegurar que aviat s’iniciaran les primeres actuacions del pla de barris del Centre Històric i va confirmar que al març portarà el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) al ple, recordant que el vigent és del 1999, per la qual cosa ha quedat desfasat. Va aprofitar per destacar que aquesta aprovació és clau per portar endavant el pla de l’estació, que vint anys després que fos presentat per primera vegada continua sense aparences de poder ser una realitat a curt termini. D’altra banda, va detallar que el proper dia 26 tindrà lloc l’acte de col·locació de la primera pedra i inici d’obres del nou centre comercial Promenade a Torre Salses i, a més, va assenyalar que el pla de solucionar la falta d’una mesquita per a la principal comunitat musulmana de Lleida facilitant un solar municipal al polígon de Camí dels Frares ha decaigut perquè aquest col·lectiu ha renunciat a aquesta opció, després que el govern del PSC no comptés amb prou suports perquè el ple donés llum verda a l’acord. L’alcalde va subratllar que no hi ha cap model de ciutat alternatiu al del PSC, que va definir com “el millor amb diferència”. També va afirmar que el seu govern té 120 projectes en marxa, malgrat que va admetre que alguns depenen del suport de partits de l’oposició. Precisament, aquest pot ser el seu principal problema, perquè igual que ell va posar ahir el focus de la part final del seu discurs en les municipals, les altres formacions faran el mateix i no li posaran fàcil donar-li suport.