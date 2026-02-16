L’impossible
Juan Antonio Bayona va titular L’impossible la pel·lícula sobre el tsunami que va arrasar el sud-est asiàtic el 2004. Era impossible que una onada gegant s’empassés tants quilòmetres de platges paradisíaques plenes de turistes. Era impossible que els cinc membres d’una família espanyola sobrevisquessin a aquesta tragèdia que va causar prop de 230.000 víctimes mortals. Però va succeir. Anys després, un virus detectat a finals del 2019 a la ciutat xinesa de Wuhan va ser el responsable d’una pandèmia sense precedents que causaria 15 milions de morts a tot el món, 1.787 a les comarques de Lleida. De nou, l’impossible. Quan falten deu anys per al teòric tancament de les centrals nuclears a Espanya, ningú vol arriscar-se que l’impossible torni a ocórrer i el Pla d’Emergència Nuclear de Tarragona (PENTA) preveu refugis per acollir les persones desallotjades d’un radi de 10 quilòmetres de les instal·lacions d’Ascó i Vandellòs en cas d’un hipotètic accident nuclear. A Tarragona, Reus i Tortosa ja està tot previst. També a Lleida. En concret al pavelló Barris Nord, on hi ha un magatzem amb caixes de menjar amb racions de supervivència per a la població civil, compostes de quatre menús i complements alimentaris, equips de descans formats per llits plegables, mantes i estris de lavabo personal com raspall de dents, gel i xampú. Aquest material se supervisa periòdicament per garantir que està en òptimes condicions per ser utilitzat.
De fet, l’ajuntament de Lleida va invertir 59.871,47 euros recentment a renovar els productes peribles. Fins a 360 persones podrien refugiar-se al Barris Nord en cas de catàstrofe. No s’ha d’oblidar que Ascó està a menys de 50 quilòmetres de la capital del Segrià i Vandellòs, a poc més de 76, per la qual cosa Bellaguarda, Bovera, la Granadella, l’Albagés, el Cogul, Granyena, Juncosa, la Pobla de Cérvoles, els Torms i el Soleràs, a les Garrigues, així com els municipis d’Aitona, Alcanó, Almatret, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Sarroca, Seròs i Torrebesses, al Segrià, es consideren poblacions afectades pel risc nuclear.
Obres d’urgència a l’A-2
Avui està previst que comencin unes obres d’urgència a l’A-2 al seu pas per la Segarra per arreglar el ferm. No en queda una altra, després que els clots eterns i els esfondraments recents provocats per les pluges ocasionessin incidències en una desena de cotxes divendres. Però aquests pedaços han de ser el pròleg d’una intervenció més profunda. Després d’anys d’abandó, el manteniment d’aquesta via ràpida hauria de ser una prioritat. Està en joc la seguretat de 23.000 conductors diaris.