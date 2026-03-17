Toca remuntar
Amb el català toca remuntar. Vivim la ressaca de dos dècades d’un relat que es va inventar un partit polític creat el 2006 per dir una mentida: que a Catalunya es discrimina la llengua castellana. Aquesta falsedat va provocar accions no només polítiques (hi ha les resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya) amb què es va posar potes enlaire un consens que havia estat pacífic fins llavors a Catalunya: la necessitat de protegir mitjançant lleis una llengua catalana que sempre es troba en inferioritat demogràfica i mediàtica davant la castellana. Des de la invenció d’aquell relat hi ha hagut altres circumstàncies que han complicat la supervivència del català, entre les quals l’arribada d’un gran nombre de migrants i una gentrificació que ha causat estralls a Barcelona al treure els catalanoparlants de les zones més cèntriques, que han estat ocupades per expats i turistes que en molts casos només parlen anglès. A la demarcació de Lleida el 51% de les persones parlen habitualment català, percentatge superior a la mitjana catalana i, sens dubte, a la de la capital. Barcelona no és Lleida, però el català no hauria arribat presumiblement al segle XXI més que com a una cosa folklòrica si no s’hagués parlat amb normalitat a la capital catalana, una cosa que els excessos de l’especulació immobiliària i el turisme posen en risc. El partit polític que va crear el relat fals de la discriminació del castellà el 2006 no té avui cap incidència, però el mal està fet i ara toca remuntar, entre altres mesures, convertint el català en un idioma que facilita la integració i l’ascens laboral per a uns migrants que han augmentat molt el nombre de coneixedors de la llengua amb la seua assistència en cursos d’aprenentatge. El nostre idioma necessita els petits herois que volia Badia i Margarit, com dèiem diumenge en aquest mateix espai editorial, i no només a nivell individual, sinó també des dels ajuntaments. Per això celebrem la iniciativa de la conselleria de Política Lingüística de proposar fins a 40 iniciatives als consistoris per fomentar l’ús del català. L’alcalde de Guissona, Jaume Ars, explicava ahir en aquest diari que el seu consistori ja ha aplicat mesures, inclosa la creació d’una regidoria de Política Lingüística, i els efectes han estat positius en una realitat de gran diversitat. El català necessita aquestes petites heroïcitats per sobreviure.
Per fer-s’ho mirar
La pràctica totalitat de la premsa esportiva de Barcelona ha recolzat i protegit de manera clara, massa clara, un candidat a la presidència del Barça que no ha arribat al 30 per cent dels vots. Per fer-s’ho mirar.