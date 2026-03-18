Quatre esquerres i quatre dretes
Resulta especialment difícil assolir acords al Parlament perquè té la particularitat que no només intervé l’eix social, sinó també el nacional. Com a conseqüència d’això hi ha dos dretes i dos esquerres que, a més, en els dos casos es doblen: Aliança i Junts d’una banda i PP i Vox de l’altra a les dretes; ERC i CUP d’una banda i PSC i comuns de l’altra a les esquerres. En aquestes condicions és complicat arribar a compromisos que facin viables les polítiques en una cambra de 135 diputats, i encara ho serà més quan es facin eleccions si Aliança suma molts escons, ja que els pactes amb aquesta formació no es preveuen. Ara mateix el PSC es troba en una setmana decisiva en relació amb els pressupostos. ERC no vol aprovar-los, i el marge s’acaba: el ple comença demà i els comptes es voten divendres. Els socialistes creuen que encara poden convèncer els republicans i aquests volen que la llei es porti a la cambra més endavant, al maig o al juny. Avui informem de projectes que el Govern vol tirar endavant amb els nous comptes o prorrogant els del 2023. La casa de Macià a Vallmanya, la carretera de Comiols, una escola a Balaguer... Són coses que l’Executiu d’Illa assegura que es faran perquè fa temps que s’estan treballant, però no hi ha dubte que amb els nous pressupostos es farien més ràpid i millor. Aprovar els comptes és important i a tots els partits, sobretot al que governa, però també als de l’oposició, els correspon intentar que les coses que ajuden a millorar la vida de la gent tinguin finançament. No estaria de més afrontar un debat pendent des de fa temps, perquè el que no pot ser és que un possible fracàs dels polítics tingui conseqüències negatives per a tota la societat. Una reforma legislativa podria acabar amb això. Si es fes com es fa als ajuntaments (en els quals, quan no s’aproven els comptes, el govern ha de presentar una moció de confiança i, si l’oposició no aconsegueix fer-los fora amb una censura, els pressupostos s’aproven automàticament), els problemes s’acabarien aviat al Parlament. ERC no vol aprovar els comptes? Moció de confiança. L’oposició no aconsegueix majoria per fer fora el govern? Comptes aprovats. I, de passada, s’evitaria l’abús del xantatge en la negociació política. Això serviria avui a Illa i hauria servit a Aragonès. Per pensar-s’ho.
Habermas
El gran perill després de la mort de Jürgen Habermas és que morin també les seues idees. Cada vegada és més difícil construir una democràcia a través dels principis de la llibertat i la veracitat. O corregim aquesta tendència o moriran la dignitat i la decència.