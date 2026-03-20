Més temps per aprovar els pressupostos
El Govern català va retirar dimecres el projecte de llei dels pressupostos d’aquest any, abans que avui es votessin les esmenes a la totalitat al ple del Parlament. Va ser una mesura pactada pel president Salvador Illa i el líder d’ERC, Oriol Junqueras, per intentar salvar la negociació. D’una banda, el PSC evita una derrota parlamentària que semblava segura i que hauria suposat que Catalunya no tingués nous comptes per a aquest exercici i que la continuïtat de la legislatura quedés compromesa. De l’altra, s’obre un nou període per intentar aconseguir un acord amb Esquerra abans de l’estiu sense la necessitat d’incloure la recaptació de l’IRPF com exigien els republicans fins ara, i que de moment no és possible perquè depèn del Govern central i aquest no ha fet els passos perquè es pugui esdevenir a curt termini. Ni a uns ni a d’altres no els interessava una ruptura que hauria pogut desencadenar un avenç electoral. En principi tot apunta que, encara que sigui durant l’estiu, la Generalitat podria tenir aquest any els seus primers nous pressupostos des del 2023. La incògnita rau en el fet que l’escenari polític s’ha tornat tan volàtil que el que ara sembla segur d’aquí a dos setmanes pot ser una quimera. De moment, el Govern va aprovar ahir un suplement de crèdit de gairebé 6.000 milions que majoritàriament servirà per afrontar despeses de personal. Com diu el refrany, qui dia passa any empeny, però tots els partits haurien de fer un exercici de responsabilitat i reflexionar sobre si això és el millor per a Catalunya.
El pacte de Tàrrega
“La política fa estranys companys de llit” és una frase utilitzada per descriure acords entre partits que a priori tenen ideologies oposades. A nivell local aquestes aliances són més freqüents, perquè en ocasions el component de la relació personal pesa tant o més que els interessos que defensa cada formació a nivell general. Això és el que ha passat a Tàrrega, on Rosa Maria Perelló, líder local de Junts, torna a ser l’alcaldessa després de prosperar la moció de censura presentada amb la CUP contra la fins ara primera edil, Alba Pijuan, d’ERC. És un canvi transcendent, perquè la capital de l’Urgell és el segon municipi de Lleida en nombre d’habitants, que va provocar que al ple assistissin el secretari general de Junts, Jordi Turull, i el líder d’Esquerra, Oriol Junqueras. A més, el secretariat nacional de la CUP va desautoritzar aquest acord. Caldrà veure quines accions pot portar endavant el nou govern municipal per demostrar que la localitat necessitava aquest cop de timó, tenint en compte que queda poc més d’un any de mandat.