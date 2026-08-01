Crisi migratòria amb conseqüències irreparables
Ceuta viu una crisi migratòria sense precedents després que els últims dies unes 50.000 persones procedents del Marroc hagin saltat la frontera. La gran majoria són joves i molts han entrat en territori espanyol nadant pel mar, envoltant l’espigó que separa els dos països. Els centres d’acollida i els serveis d’aquesta ciutat autònoma enclavada al nord del continent africà han quedat totalment sobrepassats i s’ha desfermat una tempesta política no només a nivell estatal, sinó europeu. Itàlia, Finlàndia i Dinamarca van demanar que l’espai Schengen, que permet la lliure circulació dins de la UE, quedi tancat per a Espanya, per evitar que els migrants que han entrat de forma irregular puguin accedir a altres països, mentre que França va anunciar un reforç dels controls fronterers. El PP i Vox van culpar immediatament el Govern central d’incapacitat per evitar el que veuen com una invasió, alhora que van atribuir aquesta allau a un efecte crida pel procés de regularització d’estrangers. Curiosament, no van citar una recent sentència del Tribunal Suprem, del passat 8 de juliol, que determinava que la llei no permet retornar de forma immediata al seu país d’origen (les denominades devolucions en calent) les persones que pretenen entrar nadant a Ceuta o Melilla. El sentit comú indica que aquest error genera un efecte crida molt més gran que el procés de regularització, que va finalitzar el passat 30 de juny i estava destinat a migrants que ja feia temps que vivien en territori espanyol.
Tampoc sembla casual que aquesta allau humana s’hagi registrat pocs dies després que Espanya restablís les seues relacions amb Algèria, adversari històric del Marroc. Mentre el Govern central afirmava dijous que el regne alauita estava cooperant per frenar el flux d’entrades, el cert és que els agents marroquins destinats al costat de la frontera es van retirar quan milers de joves es dirigien cap a la frontera. Fetes aquestes consideracions, Pedro Sánchez i el seu executiu han de fer autocrítica, perquè està clar que no tenien ni idea de la magnitud de l’allau migratòria que es preparava ni van ser capaços de reaccionar-hi de forma immediata. Ahir, Sánchez va visitar Ceuta, va qualificar el que ha succeït de “violació de la integritat territorial d’Espanya”, va anunciar la instal·lació de boies per evitar les entrades nadant pel mar i va dir que espera poder materialitzar “com més aviat millor” la “devolució” dels migrants que han entrat de forma irregular. De fet, uns quants milers ja van tornar ahir mateix de forma voluntària al Marroc. Encara que la situació es normalitzi ben aviat, aquest episodi servirà per alimentar els discursos de l’extrema dreta i haurà costat la vida a desenes de persones –almenys 43– que es van ofegar al mar en el seu intent d’arribar a Ceuta.