Vaga i malestar social
La vaga general per denunciar la pèrdua del poder adquisitiu dels treballadors i demanar sous dignes i la intervenció del mercat immobiliari va tenir un seguiment molt desigual en funció dels sectors i va estar lluny de ser majoritària, per molt que CCOO indiqués al migdia que a Catalunya havia estat del 84%. També és remarcable l’alt nivell de compliment dels serveis mínims, en contraposició amb el que va passar dimarts amb l’aturada dels maquinistes de Renfe. I com acostuma a ser habitual, les principals incidències van ser els talls de carreteres per part de piquets sindicals, així com algunes càrregues policials, sobretot a Madrid. Era la primera en 14 anys i en els dies previs va estar marcada pel debat de si era una vaga amb finalitats polítiques, tenint en compte que va tenir lloc dos dies abans de l’inici de la campanya electoral. És una polèmica supèrflua. Totes les vagues generals són polítiques, perquè aconseguir les seues reivindicacions requereix una acció política. Una altra cosa és el posicionament dels diferents partits i a quins pot beneficiar una iniciativa com aquesta. El PSOE i les altres forces d’esquerra hi van donar el seu suport, mentre que PP i Vox la van censurar, afirmant que es feia en contra de l’oposició. Això és així? El cert és que els sindicats majoritaris no la tenien planejada des de feia temps a l’espera del moment més propici per convocar-la, sinó que va sorgir arran de les protestes per les dificultats d’accés a l’habitatge pel mediàtic desnonament de Maricarmen. Van ser el Sindicat de Llogateres i els joves que van acampar als carrers els que van preconitzar-ne la convocatòria, que van assumir les formacions sindicals. Aquesta va arribar just després que Pedro Sánchez hagués anticipat les eleccions al vetar PP, Vox i Junts al Congrés el decret aprovat pel Govern central per contenir el preu dels lloguers. Llavors, els dos primers partits es van llançar a desqualificar la vaga al considerar que ajudava a mobilitzar els electors d’esquerra, la qual cosa podia amenaçar la majoria absoluta que, segons gairebé totes les enquestes, sumen entre tots dos. Han posat el focus en aquest aspecte, en lloc de posar-lo en el fet que el PSOE porta vuit anys al capdavant del Govern i ha tingut molt temps per impulsar l’aprovació de lleis i decrets en favor dels inquilins abans d’aquest últim que va ser rebutjat. Cadascú és lliure de pensar el que vulgui sobre si aquesta aturada estava justificada o no, però la realitat és que la majoria dels salaris pugen menys que el cost de la vida i que llogar o comprar un pis en solitari és directament impossible per a la majoria de persones i, moltes vegades, difícil fins i tot comptant amb dos sous. Governi qui governi després del 29N, o es busquen solucions immediatament o el malestar social continuarà creixent.