Quan un és massa
Les estadístiques poden semblar, en moltes ocasions, una successió de números freds amb els quals veiem si pugen els preus o baixa l’atur, però també amaguen problemes de persones de carn i os que amb prou feines arriben a fi de mes o que no aconsegueixen integrar-se en el mercat laboral. Avui ens fixem en un d’especialment dramàtic, coincidint ahir amb el Dia de les Víctimes de Trànsit, i en el qual un sol mort o un únic ferit són massa. Perquè darrere de cadascun d’aquests sinistres de trànsit es troben vides trencades, famílies que pateixen i que difícilment podran tancar la ferida provocada per l’asfalt. Aquest any, les carreteres de la província han segat 23 vides, trist balanç al qual caldria sumar la pèrdua d’un veí de la Granja d’Escarp que va morir a la Franja. L’any passat en les mateixes dates eren 27 els morts, però el descens és sempre insuficient. Destaca a més que nou de les víctimes a la demarcació eren motoristes, els més vulnerables sempre juntament amb ciclistes i vianants. En aquest cas s’ha triplicat el nombre de morts amants d’aquestes dos rodes respecte a l’any passat. Un informe del RACC explica que les motos estan implicades en el 30% dels sinistres viaris a Lleida, malgrat suposar tot just el 2,9% del trànsit. És difícil que un problema tingui un sol origen o un únic factor per millorar, com és el cas. En el pla material, és necessari comptar amb infraestructures adequades, amb el ferm en bones condicions o carreteres ben senyalitzades, per posar alguns exemples. Però també hem de ser conscients que el volant o les dos rodes poden convertir-se en una arma si no s’utilitza adequadament. Resintonitzar la ràdio, prendre un xarrup de cafè o mirar el mòbil pot tenir conseqüències fatals. L’excés de confiança i la badada poden resultar dramàtics. També està clar que conduir sota els efectes de l’alcohol o les drogues va molt més enllà de la imprudència. D’aquí el debat sobre la implantació de la taxa zero al volant. Una cosa en la qual pensar quan una víctima de l’asfalt és massa.
L’or líquid triomfa a Maials
La Fira d’Oli Verd de Maials ha tancat amb xifres d’èxit la seua darrera edició, complint les previsions de 15.000 litres d’or líquid venuts. Una fita que demostra que els clients responen a la qualitat i a l’esforç que hi posen els agricultors, les cooperatives i els molins particulars campanya rere campanya. Però tristament, aquesta fira ha coincidit amb una inusual tempesta de granís que minvarà la collita. Una borrasca que deixa patent, una vegada més, la necessitat de comptar amb assegurances agràries adaptades a les necessitats del pagès.