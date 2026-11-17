El canvi climàtic avança sense fre
Les temperatures registrades en el que va de tardor a Lleida són notablement més altes que la mitjana de les últimes tres dècades, d’entre 4 i 8 graus en el cas de les mínimes i d’entre 4 i 6 les màximes, com vam publicar diumenge passat. Tot això després d’un estiu que ha batut rècords de calor, tant diürna com nocturna, que a les comarques de Lleida ha provocat un total de 76 morts. Aquestes dades il·lustren a escala local el que passa a nivell mundial, perquè aquest octubre ha estat el més càlid des que hi ha registres, amb una mitjana de 15,35 graus, 1,75 per sobre de l’era preindustrial, quan l’Acord de París, aconseguit a la Cimera del Clima de l’any 2015, fixava l’objectiu de limitar l’escalfament global molt per sota dels 2 graus i, preferiblement, a 1,5. La conclusió és òbvia: estem fent molt poc o gens per intentar frenar l’escalfament del planeta. Aquests dies s’està celebrant una nova cimera climàtica, aquesta vegada a Turquia, que és la número 31, i les expectatives que hi hagi avenços significatius es troben sota mínims. La realitat és que els que serven el poder econòmic no estan disposats a aplicar canvis que redueixin l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle, els que tenen el poder polític no tenen voluntat d’impulsar actuacions de cooperació global, que són indispensables en aquest àmbit, si aquestes comporten algun tipus de sacrifici per als seus països; i els ciutadans corrents només recordem Santa Bàrbara quan trona, és a dir, quan la calor és insuportable o quan hi ha alguna catàstrofe en forma de pluges torrencials. És l’escenari que reflecteix de forma molt mordaç la pel·lícula No mires arriba, en la qual uns científics alerten que un enorme cometa impactarà contra la Terra al cap de sis mesos. La reacció dels polítics és prioritzar les pròximes eleccions; la dels grans milionaris, veure com poden gestionar la situació per guanyar més diners; i la de la massa és inexistent fins que al cap d’un temps la notícia s’acaba viralitzant. Respecte al canvi climàtic, ningú podrà dir que els científics no van avisar a temps.
I Rodalies va enrere
I parlant de pel·lícules, la xarxa ferroviària de Rodalies viu una situació similar a la d’Atrapat en el temps, perquè cada dia és tan dolent o pitjor que l’anterior. La diferència és que al film el protagonista és capaç de trobar la solució i aquí la inversió és molt exigua davant del deteriorament de les línies, l’execució es fa de forma massa lenta i, per si fos poc, col·lectius com el de maquinistes no dubten a perjudicar els usuaris a l’hora d’abordar els seus conflictes laborals.