Respecte a la vaga i als serveis mínims
Dèiem ahir que la xarxa ferroviària de Rodalies va cap enrere. Ens vam quedar curts, perquè les d’alta velocitat i mitjana distància també segueixen aquesta tendència. Així mateix, comentàvem que col·lectius com el dels maquinistes no dubten a perjudicar els usuaris en els seus conflictes laborals. Ahir en vam tenir una nova prova. El sindicat Semaf, majoritari entre aquests operaris, havia convocat una nova jornada de vaga. Està en el seu dret, igual que els treballadors de secundar-la o no. El que no s’entén és que vulnerin de forma flagrant els serveis mínims fixats. A Tàrrega, Cervera i Mollerussa, cap dels trens que havien de circular abans de les 8.00 hores ho va fer, la qual cosa va obligar desenes de passatgers a buscar transport alternatiu amb autobús per arribar a la seua destinació. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va indicar que només van circular un 30% dels combois a primera hora del matí, quan havien de ser el 66%, la qual cosa implica que els maquinistes van decidir de forma unilateral que més de la meitat dels que havien de donar servei no sortissin de l’estació d’origen. L’aturada d’ahir se suma a les del 29 d’octubre i 10 de novembre i està previst que n’hi hagi una altra el proper dia 23. Semaf afirma que el seu objectiu és exigir “totes les garanties de seguretat que ens corresponen”. És una demanda raonable, tenint en compte que el tràgic xoc de dos trens d’alta velocitat a Urda va posar de manifest les deficiències que hi ha en aquest àmbit menys de deu mesos després de la tragèdia d’Adamuz a la mateixa línia, la Madrid-Sevilla. Però igual com hem dit que cal respectar el dret a la vaga, els treballadors han de complir els serveis mínims i, si creuen que són abusius, recórrer-los prèviament per via judicial, en lloc de deixar tirats els passatgers aprofitant la seua posició de força. D’altra banda, aquest sindicat també assenyala que “en aquests moments mantenim un contacte continu i directe amb el nou ministre de Transport i vicepresident del Govern per abordar els punts que continuen pendents”. Si hi ha diàleg, una treva en les mobilitzacions seria un bon gest per la seua part, encara que només sigui per no perjudicar més els usuaris.
Que tornin les colònies
El Govern va aprovar ahir una compensació de 50 euros per nit i un dia de festa als docents que participin en colònies i excursions. Hauria de servir per assolir un acord que acabi amb el boicot que apliquen la majoria dels col·legis i instituts públics, una mesura de protesta els principals damnificats de la qual són els alumnes de les famílies amb menys recursos, sense alternatives per suplir aquestes sortides organitzades pels centres.