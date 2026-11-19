La UE actua en contra dels seus valors
“La dignitat humana és inviolable. Ha de ser respectada i protegida i constitueix l’autèntica base dels drets fonamentals.” Aquest és el primer dels sis valors en què es basa la Unió Europea, segons figura a la seua pàgina web oficial. Com succeeix tantes vegades, la realitat demostra que una declaració impecable en la forma acaba sent paper mullat. Això ve a compte de l’acord que cinc països membres (Alemanya, Àustria, Dinamarca, Grècia i Països Baixos), amb el vistiplau de la Comissió Europea, estan negociant amb Ruanda per crear un centre de deportació de migrants irregulars en aquest país africà. O sigui, que ciutadans procedents de qualsevol país l’únic comportament “il·legal” dels quals és el d’intentar buscar una vida millor a Europa, per a la qual cosa moltes vegades han passat per incomptables penalitats, poden ser enviats a un altre de l’Àfrica amb què no tenen cap relació i sense cap garantia que es respectin els seus drets bàsics, entre altres coses perquè Ruanda té un règim dictatorial que els viola de forma reiterada, segons acrediten nombroses organitzacions no governamentals. Resulten cridaners els arguments oferts pels representants d’aquests cinc països després del primer encontre de cara a la futura posada en marxa d’aquesta iniciativa. Així, el canceller austríac va destacar que l’objectiu és “privar els traficants del seu inhumà model de negoci i evitar morts a la Mediterrània i en altres rutes perilloses”, mentre que el ministre d’Interior ruandès va assegurar que el seu país oferirà una “segona oportunitat” a tots els deportats. Ara només falta que, com Donald Trump, facin campanya per guanyar el premi Nobel de la Pau per aquest projecte, argumentant que la humanitat serà millor. Parlar de l’inhumà model de negoci dels traficants quan el que es proposa és enviar els que arriben de forma irregular a un estat que figura al furgó de cua de la renda per càpita a nivell mundial, perquè aquest els doni una oportunitat de prosperar, demostra un nivell de cinisme que fins i tot Trump tindria problemes per igualar.
Si Europa no vol que persones procedents de països pobres entrin al seu territori –o més ben dit, que només vinguin els que li interessin i quan li interessin, que és el que vol–, el que hauria de fer és aplicar un dels seus objectius que també defineix com a fonamental: “Contribuir a la solidaritat i el respecte mutu entre els pobles, el comerç lliure i just, l’erradicació de la pobresa i la protecció dels drets humans.” Es parla molt que l’ascens de la ultradreta pot acabar amb la UE, però el cert és que fins i tot sense tenir la majoria a l’Europarlament ni governar a la majoria d’estats membre ja aplica les seues polítiques en matèria de migració. El trumpisme cotitza a l’alça a Europa quan sembla anar a la baixa als EUA.