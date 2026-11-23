El millor de tots els temps
Com Michael Jordan, com Usain Bolt, com Leo Messi. Marc Márquez va passar a engrossir ahir l’exclusivíssim club d’elegits que són els millors de la història en el seu esport. No ho és en xifres perquè el superen Giacomo Agostini amb els seus 15 títols mundials i Ángel Nieto amb els seus 12+1, però els 12+1 de Nieto van ser en cilindrades petites, els 50 i els 125 cc, i respecte a Agostini, qui escriu aquest editorial tenia 11 anys quan l’italià va guanyar el seu últim campionat a la categoria reina, llavors els 500 cc, i és possible que el lector d’aquestes línies tampoc fos un adult els anys en què el geni de Brescia va protagonitzar els seus espectaculars doblets en 350 i 500 cc, però un i un altre, el redactor i el lector, hem vist com pilota Marc Márquez, i aquesta manera de pilotar no és d’aquest món. Absolutament sempre Marc Márquez fa l’efecte que és el millor. També quan perd. També quan cau. És a dir, quan perd sembla que ha perdut malgrat ser el millor, i quan cau fa l’efecte que ha caigut malgrat ser el millor. O el que és el mateix: tots pensem que aquell pilot que ha guanyat Márquez en una prova o en un Mundial és pitjor pilot que Márquez malgrat que aquest ha perdut, i si ha passat això és perquè ha tingut un mal dia, o ha tingut mala sort, o no ha funcionat la moto, o qualsevol altra circumstància que ha impedit que la seua indiscutible superioritat es plasmés en forma de victòria, que és el més freqüent.
Ni més ni menys que 10 títols mundials té ja Marc amb l’aconseguit ahir a Portugal, 8 dels quals a la categoria reina. De la seua generació només se li pot comparar Valentino Rossi, a qui ja ha superat. A Marc li succeeix el mateix que li succeïa a Jordan, que era infinitament superior a tots els seus rivals fins i tot els dies en què el seu equip perdia, i quan això succeïa era perquè ell havia tingut un mal dia, perquè el seu equip no l’havia acompanyat o per les dos coses alhora, però tenies molt clar que els rivals que l’havien guanyat ho havien fet malgrat que no li arribaven a la sola de la sabata; el mateix que li ocorria a Bolt, que semblava infinitament més veloç que els seus rivals fins i tot en les curses que perdia, i quan les perdia pensaves que era perquè no estava al cent per cent o no li donava la gana guanyar-les; el mateix que li ocorria a Messi, que quan queia eliminat a la Champions fallant fins i tot un penal tenies clar que els onze rivals que acabaven d’eliminar-lo no sumaven tots junts la meitat del que era ell. La majoria no hem vist Agostini, però ningú pilota com Márquez. Absolutament ningú. El que ha fet aquest any, remuntar 102 punts des de mitja temporada, s’assembla molt a un miracle, però no ho és. És la proesa d’un elegit. Márquez, Jordan, Bolt, Messi, Shakespeare, Velázquez, Bach. Emociona pensar que un d’aquests genis és un dels nostres.