El sector porcí, al límit
Pèrdues de 165 milions d’euros, que s’eleven a 233 milions si es tenen en compte el tancament d’alguns mercats exteriors i la caiguda de la cotització. Aquesta és la factura que ja ha suposat per als productors de Lleida el brot de pesta porcina africana (PPA) detectat fa un any en senglars a Collserola. Els números vermells aniran a més, perquè la cotització actual del quilo de porc viu a Mercolleida, d’1,070 euros, és lluny de cobrir ni tan sols els costos de producció, que són d’1,42 euros, per la qual cosa el balanç negatiu per cada animal que arriba a l’escorxador és d’uns 35 euros. Són dades que espanten, i si fins ara no han provocat un enfonsament del sector és perquè la crisi es va desencadenar després de tres anys històrics de resultats en positiu, que han permès esmorteir-ho. De moment, les empreses integradores també mantenen la retribució que abonen als propietaris de les granges per cada animal, un aspecte essencial tenint en compte que aquest sistema s’aplica en vuit de cada deu explotacions ramaderes d’engreixament. És clar que, d’altra banda, el cens de porcs en aquestes granges ha caigut un 19 per cent, amb la consegüent minva d’ingressos per als seus titulars. En termes col·loquials, podríem dir que ara mateix la situació s’aguanta amb pinces, i per evitar una caiguda més accentuada que posi en risc la viabilitat de nombroses explotacions cal fer el possible no només per evitar la transmissió de la PPA, sinó per erradicar-la de forma definitiva. Sobre això, cal reconèixer que, de moment, les mesures adoptades per Agricultura per evitar que la PPA sortís de la zona zero de Collserola i es propagués dels senglars als porcs han estat efectives. Ara toca acabar amb la presència del virus com més aviat millor, ja que perquè un territori sigui considerat lliure de pesta ha d’haver transcorregut un any des de l’últim positiu, un període que es pot fer molt llarg per al sector tenint en compte les pèrdues ja acumulades.
Torna la censura?
“Ha de tenir cabuda l’extrema dreta a la televisió pública? Pot RTVE ser neutral si té el deure de defensar els drets fonamentals i la igualtat? On acaba el pluralisme i comença la normalització dels discursos discriminatoris?” La Junta Electoral Central ha obert un expedient sancionador a la periodista Silvia Intxaurrondo per plantejar aquestes preguntes a l’inici de la tertúlia del programa que presenta a La 1 després de l’entrevista de Broncano a Abascal. Ho fa al creure que “podria haver vulnerat les exigències de neutralitat informativa”. Més aviat sembla que és la junta la que abandona la neutralitat en favor de la censura.