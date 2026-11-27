L’educació pública necessita una treva
Els docents de la comunitat de Madrid fa mesos que estan en peu de guerra sense haver obtingut res més que insults i el menyspreu per part del Govern d’Isabel Díaz Ayuso. No és estrany, perquè la prioritat d’Ayuso no és l’educació pública, sinó la privada, i aplica el mateix principi en la sanitat i altres serveis bàsics. Segueix l’estratègia de Margaret Thatcher, que va començar a soscavar els fonaments de l’estat de benestar del Regne Unit amb la seua victòria davant la gran vaga dels sindicats de la mineria el 1984 i 1985. A Catalunya, el malestar que els docents feia anys que acumulaven per motius salarials, per la dificultat d’atendre la gran diversitat d’alumnes, per la implantació de l’educació inclusiva sense prou recursos i per un excés de tràmits burocràtics, entre altres qüestions, van acabar originant que el curs passat hi hagués grans mobilitzacions i les vagues amb el seguiment més gran en anys. A diferència del de Madrid, el Govern sí que ha negociat. Es pot criticar la seua estratègia, però ho ha fet. Primer va tancar un acord amb els sindicats CCOO i UGT que no comptava amb el suport dels dos amb més representants, Ustec i Professors de Secundària (Aspepc), i després va firmar un nou pacte al qual es va sumar Aspepc, i del qual es van quedar fora Ustec, CGT i altres formacions sense representació a la taula del sector, que han mantingut les protestes. L’última va ser l’aturada d’ahir, el seguiment de la qual va ser minoritari, després que també punxés la del primer dia de curs. Paral·lelament, la conselleria d’Educació ha aprovat altres mesures, com una compensació de 50 euros per nit i un dia festiu als docents que participin en sortides escolars i colònies, després que la majoria dels centres públics les hagin boicotejat com a mesura de pressió. Arribats a aquest punt, en el qual la majoria dels docents han deixat de secundar les mobilitzacions, ja sigui per fàstic, cansament o perquè creuen que han obtingut millores significatives, els sindicats que les convoquen haurien d’obrir un parèntesi. És cert que no han obtingut el 100% del que reclamaven, però en una negociació han de cedir les dos parts si de veritat es vol arribar a un acord. Vist des de fora, l’increment retributiu i altres millores pel que fa a l’atenció de l’alumnat són rellevants. Igualment, passar de no rebre cap compensació per les sortides escolars a 50 euros per nit i un dia festiu, així com tenir la mateixa protecció jurídica que a l’aula, sembla una base suficient per reconsiderar l’actual protesta. Si d’aquí a uns mesos es constata que el Govern no compleix el que s’ha aprovat, tindran motius per tornar a protestar. Mantenir l’actual conflictivitat sense el suport majoritari dels docents només perjudica l’escola pública que afirmen defensar, perquè la concertada se’n manté al marge.