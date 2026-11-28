Quatre escons que poden ser decisius
Ahir va acabar la campanya per a les eleccions generals i, com és tradicional, a Lleida l’últim dia va estar protagonitzat pel debat del Grup SEGRE entre els candidats dels partits amb representació al Congrés: Cristina Morón, del PSC; Inés Granollers, d’ERC; i Isidre Gavín, de Junts. En termes ideològics, hi va haver una certa entesa entre les primeres al presentar Junts com el partit que ha bloquejat juntament amb PP i Vox iniciatives de caràcter progressista, a la qual cosa Gavín va replicar que han votat amb uns o amb altres en funció del que han considerat prioritari per a Catalunya. Precisament, va ser l’eix nacional el que més va diferenciar Morón i Granollers, al defensar la primera la unitat d’Espanya i apostar la segona obertament per la independència de Catalunya a través d’un referèndum. I encara que coincideixen en l’objectiu final, la cap de llista d’Esquerra i el de Junts van discrepar sobre com millorar mentrestant el finançament de la Generalitat. Per molt que l’administració local sigui la més pròxima i que l’autonòmica tingui competències sobre els serveis públics, l’estatal és la que reparteix el gruix del finançament, aprova la normativa general i conserva una capacitat d’actuació decisiva en àmbits com l’agrícola, la millora del qual els tres partits situen com una de les prioritats per a Lleida. Hi ha quatre escons en joc per Lleida que poden ser decisius. Durant 15 dies, els partits han posat les seues cartes sobre la taula sobre el que volen per a Lleida, Catalunya i Espanya i nosaltres hem intentat transmetre-ho. Demà, som tots els que decidim.
“I vostè, calladeta”
Aquest debat va tenir lloc només tretze hores després que acabés el protagonitzat dijous pels candidats a la presidència dels quatre principals partits. Si en el cara a cara de la setmana passada el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es va imposar al del PSOE i actual president, Pedro Sánchez, aquest va exercir àmpliament la revenja darrere la número u de Front Ampli, Ada Colau, que va ser la principal protagonista. Tots dos van escenificar un front d’esquerres que va superar clarament Feijóo i el candidat de Vox, Santiago Abascal, que es va negar a condemnar la violència masclista durant les gairebé dos hores del debat. Tanmateix, potser el més transcendent no va ser qui ho va fer millor o pitjor, sinó que electors, sobretot dones, que confiaven que Feijóo seria capaç de moderar la ultradreta si acaben governant en coalició, es devien endur una sorpresa molt negativa quan el candidat popular va etzibar a Colau “i vostè, calladeta”, una expressió típica del masclisme paternalista d’altres temps. Caldrà veure si li passa o no factura.