Les eleccions més polaritzades
Aquestes no són unes eleccions generals més, vam assenyalar en aquesta secció quan van ser convocades, perquè se celebren en un escenari inèdit de polarització. Des del final del franquisme hi ha hagut diversos canvis de Govern però, tret d’en l’àmbit educatiu, amb successives lleis orgàniques, cap no ha comportat un gir brusc. El primer va tenir lloc l’octubre del 1982, quan el PSOE va succeir la UCD després d’una campanya en què una de les seues promeses més destacades era “l’OTAN d’entrada no”. Un cop al Govern, el que va fer va ser convocar un referèndum i fer tot el possible perquè guanyés el sí a seguir-hi. En els següents, va passar més o menys el mateix. El PP, que va rebutjar la llei del matrimoni igualitari aprovat durant l’etapa de Zapatero, no la va reformar quan va recuperar el poder. Ara, la situació és diferent. S’han configurat dos blocs d’esquerres i de dreta i ultradreta entre els quals no hi ha ponts de diàleg. En les eleccions d’avui les opcions són un model de continuïtat encarnat pel PSOE, Front Ampli i formacions d’esquerra nacionalista com ERC i un altre que propugna un rumb molt diferent, amb PP i Vox, que entre altres canvis preveu reformar les lleis de mort digna i avortament, expulsar migrants o aplicar el criteri de prioritat nacional. Només Junts insisteix que no està alineat amb ningú. Els ciutadans decidirem amb el nostre vot quin model volem per als propers quatre anys.
Márquez ja és un mite
El pilot de Cervera Marc Márquez participarà avui a Xest en el seu últim Gran Premi de MotoGP abans de retirar-se. El buit que deixa és enorme a tots els nivells. En el local, perquè ha estat l’esportista de Lleida més gran de tots els temps, a Catalunya i Espanya, perquè també és un dels més destacats de sempre i, en l’internacional, perquè és el millor pilot de motociclisme de la història. Se’n va estant a dalt de tot, just després de guanyar el seu desè Mundial, i també dona una lliçó exposant públicament el principal motiu de la decisió: que ha començat a sentir por a causa dels seus problemes físics, especialment pels episodis de visió doble que ha tornat a patir enguany, i que podrien complicar-se si pateix més caigudes. No s’ha d’oblidar que acumula deu operacions, i que la fractura del braç dret el 2020 va provocar que durant 4 anys visqués un calvari que va estar a punt de forçar la seua retirada. Per molt que domini com ningú motos que superen els 350 quilòmetres per hora, Marc és humà, i la seua transparència i senzillesa a l’hora d’explicar el perquè de la sorprenent retirada són encomiables. Ara deixa de ser el millor per convertir-se en un mite.